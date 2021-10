Cantor Rasec comemora lançamento de seu primeiro disco autoral

O cantor e compositor paraense Rodrigo Rasec lança seu primeiro álbum de estúdio, que já está disponível em todas as plataformas musicais. Gravado pelo Legacy Studio, com o apoio da lei Aldir Blanc de incentivo a cultura, o disco foi mixado e masterizado por Matheus Estrela e contou com produção executiva da Culatra Produções. O álbum passeia por dez anos da carreira do cantor em composições e registros revelados por cada momento vivido.

Segundo o cantor, o momento é de muita gratidão. “Estou na estrada há dez anos, tenho um EP lançado, um single e agora um disco, estou muito grato. O disco conta com dez faixas inéditas, melodias e histórias que saem da pele, da memória, do coração e da minha alma. Este álbum é dedicado a todos que me acompanharam e me acompanham por todos os anos e lugares. É meu primeiro álbum de estúdio lançado”, afirmou.

Rasec reforçou que o lançamento “é um marco histórico de todo esse tempo e de todos os meus sentimentos vividos durante esse período. Esse lançamento significa aprender de novo a ser artista porque vivemos e ainda estamos vivendo um momento difícil e o público pode esperar um disco com MPB, rock, folk, mas principalmente, com muita alma e entrega”.

O cantor não esconde as dificuldades que enfrentou durante a pandemia do coronavírus. “Era difícil reunir todo mundo. Éramos muito cuidadosos com todos devido os riscos da covid-19. Foi um grande aprendizado criar um disco com o mínimo de pessoas possíveis. Esse período que vivemos representa uma resistência, uma paixão pela arte mesmo com todas as dificuldades que encontramos. O disco se chama por “Todos os Anos e Lugares” justamente para enaltecer minha história, além de todos aqueles que me acompanham todos esses anos, é sobre isso”, finalizou o artista.