Cantor paraense Lucas Andrade fala sobre relacionamento em novo hit; vídeo

O cantor e compositor paraense Lucas Andrade lançou seu mais novo single, “Casal Desgraça”. A música, que fala sobre as diversas fases de um relacionamento já está disponível em todas as plataformas digitais. No videoclipe, gravado em São Paulo, o cantor atuou ao lado da influenciadora digital Nique Marcourt. A faixa é o quarto single da carreira do artista.

Com uma grande influência da banda Los Hermanos, a música retrata com bom humor e uma certa dor de cotovelo, a tendência jovial de não estabelecer relações duradouras e sólidas. Segundo o cantor, “essa canção fala com as pessoas que têm uma idade próxima à minha, mas não só. Adolescentes, pré-adolescentes, adultos, idosos, todos passam ou passarão por um relacionamento que não deu certo por incompatibilidade. Você gosta da pessoa, ela gosta de você, mas vocês são melhores separados do que juntos. É um pouco isso que eu busco retratar nessa canção”, explicou.

Questionado das novidades e projetos para o ano que vem, o cantor adianta que “as próximas músicas serão mais reflexivas em relação as letras. Além disso, estou explorando novos gêneros musicais e quero levar para o público coisas diferentes”, acrescentou. Vale relembrar que ainda, no início de 2022, o cantor lançou “Celular”, parceria com os músicos Deco Martins e Júlio Petterman que, em menos de um mês, se tornou hit viral no Tik Tok com mais de XX.

Lucas Andrade é natural de Belém, tem 19 anos e nasceu em uma família de músicos. Criado no meio de diferentes ritmos e talentos na capital paraense, o artista desenvolveu gosto pela música quando ainda era criança. Apesar de ter começado a compor para brincar, o que antes era apenas uma distração acabou virando o ofício do jovem. Conhecido por fazer covers na internet, atualmente ele é uma aposta para o pop brasileiro. Lucas é um artista que flerta com o pop rock, curte jazz e tem como referência grandes nomes do cenário musical nacional e internacional. Para ampliar seus conhecimentos na música e entregar o melhor para o público que o acompanha, em agosto deste ano ele começou a estudar produção musical na Universidade Anhembi Morumbi, localizada em São Paulo, onde mora atualmente. Além dos trabalhos autorais, Andrade diz que não pensa em deixar de fazer covers, no entanto, seu foco é entregar mais produções próprias para o público.