Cantor Markinho Duran faz show 'Barca nas Ondas do Rock' sobre as águas da orla de Belém

Belém irá sediar, sob o comando do músico Markinho Duran, a 15ª edição da Barca nas Ondas do Rock, que ocorre a partir das 13h. O show a bordo de um catamarã será realizado a partir das 13h, quando o público irá se concentrar na Marina regional que fica na avenida Bernardo Sayão, com saída do barco às 15h e retorno ao porto às 19h, em uma experiência única para renovar as energias para a semana que se inicia. É um passeio de 5 horas de duração, pela orla de Belém e pelas ilhas ao redor da cidade, passando pela Estação das Docas e diversos pontos turísticos.

Quando comentou sobre a primeira edição do evento a bordo de 2025, Markinho Duran ressaltou: “A 15ª Edição da Barca nas ondas do rock com Markinho Duran, pelos relatos que nós ouvimos das pessoas, só quem pode sentir aquela energia, aquela vibração, que é regada a música de alto nível, com o melhor do pop rock, é quem está lá dentro da barca, não tem outra forma de sentir toda essa energia. A cada edição nós percebemos uma alegria maior, uma satisfação maior, e uma energia maior de quem está lá presente com a gente”.

Ao somar 15 edições de muito sucesso, Markinho Duran adianta o repertório que vai se fazer presente e as emoções que o público vai vivenciar: “Desde a primeira edição a gente vem primando por tocar clássicos do rock nacional e internacional de todos os tempos. Tem músicas que não podem faltar e músicas que a gente acrescenta de tempos em tempos. Mas, uma coisa precisa ser dita, é música que mexe com a memória afetiva das pessoas e que faz com que elas revivam momentos especiais e renovem esses momentos especiais dentro da barca”.

Serviço: Markinho Duran realiza show a bordo de um catamarã pelos rios que cercam Belém neste domingo (9) a partir das 13h no Porto do Ver-o-Peso.