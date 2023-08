Cantor Márcio Moreira apresenta show ‘REpartir’ em Belém com lançamento de canção inédita

O cantor e compositor paraense Márcio Moreira, que reside no Rio de Janeiro, volta para Belém e se prepara para apresentar seu show, intitulado “REpartir”, no dia 11 de agosto, às 21h, no Ná Figueredo, Av. Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré. Ele irá dividir o palco com participações especiais das cantoras Juliana Sinimbú, Daiane Gasparetto e Camila Barbalho, que é a produtora musical do show. Renato Torres também marcará presença no evento. Os ingressos estão disponíveis à venda e podem ser comprados online ou na bilheteria do espaço.

Márcio promete realizar uma apresentação que celebra as suas raízes amazônicas, além de apresentar uma nova sonoridade nacional. Para o show, ele está preparando um repertório baseado em músicas que estiveram em seu passado, quando ainda era estudante e canções atuais, construídas com as novas parcerias. Uma delas é “As cores das flores”, que compôs ao lado de Roberto Menescal.

“O público também pode esperar algumas canções só minhas, que é uma coisa que eu não faço tanto, mas vou levar uma inédita, a ‘Te amo que só’”, acrescentou, dizendo que também incluirá uma composição com Michael Sullivan.

Segundo Márcio, o novo show promete misturar a musicalidade regional, com o carimbó e a guitarrada, com os ritmos nacionais, que o compositor teve acesso ao morar fora do Pará por anos.

“Elas passam pela Bossa Nova, Balada pop, a ideia é trazer um universal com o tempero paraense que é meu”, complementou sobre o que os presentes poderão esperar da apresentação.

O “REpartir” já passou pelas cidades do Rio Janeiro, São Paulo, Brasília, e agora, aporta em Belém, no Pará, terra natal de Márcio. Para ele, essa apresentação tem um sentido especial e único.

“Eu acho que as canções que escrevi e canto nesse disco, no show, fazem mais sentido para o público paraense, que entendem alguns signos poéticos que eu trago, com clareza, porque tem haver com a nossa região. Me sinto mais completo ao estar com a minha gente”, declarou o compositor.

Márcio contou que seus shows sempre têm participações especiais. Mas as escolhidas para subirem ao seu palco em Belém possuem uma conexão afetiva com o cantor, que se misturam com a sua história artística e pessoal.

“O Renato Torres foi meu professor, meu mestre da música na escola, nos primeiros versos que escrevi, as primeiras melodias, e é como se eu estivesse com uma especia de pai no palco. Já a Gasparetto é multiartista, éramos do grupo de dança escola, e ela é como uma irmã caçula”, mencionou o artista. Juntos, os três vão cantar “Canção Amiga”, de Milton Nascimento e relembrar os bons momentos que viveram.

Serviço:

Evento: Show "REpartir" – Márcio Moreira

Data: 11 de agosto de 2023;

11 de agosto de 2023; Horário : 21h;

: 21h; Local : Ná Figueredo, localizado na Av. Gentil Bittencourt, 449, no bairro de Nazaré, em Belém;

: Ná Figueredo, localizado na Av. Gentil Bittencourt, 449, no bairro de Nazaré, em Belém; Ingressos: Disponíveis pelo Sympla e na bilheteria do Ná Figueredo.