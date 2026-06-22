Cantor Luis Miguel passa por 'cirurgia delicada' nos Estados Unidos

O cantor Luis Miguel, de 56 anos, passou por uma cirurgia delicada no Hospital Mount Sinai, em Nova York e, segunda a revista Semana, ele teve alta nesta segunda, 22.

O procedimento foi realizado pelo médico Valentín Fuster e, segundo fontes do Informalia, em informação compartilhada pela revista, "tudo correu bem após o procedimento cardíaco".

O artista estava internado havia duas semanas, conforme informado pela revista. Até o momento, a recuperação tem progredido como o esperado, e a sequência do tratamento do cantor será no México.

Em meio ao tratamento, o cantor recebeu apoio da namorada Paloma Cuevas e da filha Michelle Salas, que, segundo o veículo, demonstrou preocupação com o estado de saúde do pai.

Luis Miguel é um dos principais nomes da música latina, cantor de hits como La Barca, Ahora Te Puedes Marchar e La Incondicional.