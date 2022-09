Cantor Jorginho Gomez faz show neste domingo (25) com 'latinidades dançantes'

O cantor paraense Jorginho Gomez vai se apresentar no Baile do Sol, que vai ser realizado neste domingo (25), a partir das 16h, na casa de shows Palafita Estilizado, em Belém. Ele estará o lado de atrações como a Banda Xeiro Verde e o DJ Me Gusta. Jorginho promete uma experiência única para o público.

Ao assumir a identidade visual do personagem amazônico do Boto, Jorginho vai apresentar ao público o show "Baile do Boto", que segundo ele, vai levar o público a curtir um mix de ritmos latinos: "Nesse show irei fazer um apanhado de grandes sucessos musicais do nosso estado que fazem a cabeça da galera nas festas bem ao estilo do povão, e como carro chefe, vou apresentar muita lambada e brega, além de fazer releituras de sucessos atuais com uma pegada mais paraense, fazendo sempre mistura de ritmos caribenhos e regionais, que já é a característica de meu trabalho”, adianta ele.

O cantor e compositor que agita o público de Belém do Pará, está na estrada musical há mais de 25 anos, quando iniciou sua caminhada como cavaquinhista do Grupo Astral do Samba, que mesmo sendo um grupo formado por jovens, fizeram um grande sucesso na época e conquistaram reconhecimento e valorização cultural na cidade, o que pouco tempo depois, os levaram a criar a Banda Astral, mesclando ritmos como zouk, kompa, merengue, dentre outros.

Sucesso por onde passa, Jorginho subiu nos palcos representando diversas bandas de grande renome regional por onde conquistou uma bagagem musical de expressividade. Dentre as bandas que integrou estão: Quero Mais; Swing Calypso; Kanaxê; Tecno Show; Making Off; Fruta Quente, dentre outras.

Há mais de uma década em carreira solo, o músico passou a mesclar suas influências carregadas de ritmos paraenses, latinos e nacionais, que fizeram grande sucesso entre o público, que recebeu de braços abertos os dois CDs autorais que o músico possui: História de amor (2014) e Na Onda da Zoukadera (2018).

Sobre o Baile do Sol, onde vai se apresentar ao lado da Banda Xeiro Verde e do DJ Me Gusta, o cantor comenta sobre o que o público pode esperar do evento: “A ideia do show é levar uma experiência diferente de diversão para o público presente, além de cantar, eu danço no palco e desço dele pra dançar com o público, sempre interagindo e brincando fazendo o público cantar, dançar e se emocionar recordando músicas que marcaram algum momento especial de suas vidas”.