Cantor Ed Luz faz ‘Baladinha’ para comemorar aniversário

Hoje, 10, Ed Luz comemora duas datas em uma, seu aniversário e mais um ano de carreira. “É mix de sentimentos e emoção que estou sentido desde já, pois é muito importante para mim, não apenas mais um ano de vida e carreira, mas celebrar a vida, a liberdade”, explica.

Ao lado de amigos, familiares e fãs, o artista fará a “Baladinha do Ed Luz”, no All Porão, com mais de 15 atrações: Mel Pinheiro, Nega Lora, Banda Kapricho, Dimas Gabriel, Pagode das Meninas, Victor Parente, Chama Mais, Sandrinha, DJ Clecio, DJ Alex, Mille P, Bruno Uchôa, entre outros.

Natural de Acará, nordeste paraense, Ed Luz começou sua carreira na música gospel e há pouco tempo resolveu se aventurar em um novo ritmo. “Olha foi uma decisão bem difícil, amava estar ali, mas sempre sentia que faltava algo ainda em mim. Eu realmente precisava ser quem realmente sempre sonhei, e da forma como sonhei. Fazer uma transição dessa não é fácil, tem que ter muita coragem e ousadia e eu tive que ter para minha evolução enquanto pessoa e artista”, explicou.

Foi quase uma década cantando gospel, iniciando a sua carreira na igreja aos 5 anos de idade. Há oito anos, ele se mudou para Belém, onde lançou em 2017, “Louvor de um Fiel”. Com este trabalho, ele fez turnê nacional e internacional. Porém, ele mudou de vertente e começou a cantar tecno-pop, que é uma adaptação do melody com uma pegada mais pop.

Atualmente o artista LGBTQIA+ busca novos espaços para a sua música. Para este ano, ele prepara um EP, com sete músicas, a maioria de composição própria. Ele conta que algumas participações neste trabalho irão ocorrer. A canção “Hipnotizadinho”, que é um feat com Nirah Duarte, já está disponível nas plataformas digitais.

Com um show exclusivo e performático, Ed Luz preparou uma apresentação com um repertório eclético, e com muita música paraense. “Era um sonho de criança cantar nosso ritmo paraense aqui no Estado e no Brasil todo, agora estou dando início a esse sonho. Preparei um show exclusivo para esse dia”, antecipou.

Agende-se

Baladinha do Ed Luz

Atrações: Ed Luz, Mel Pinheiro, Nega Lora, Banda Kapricho, Dimas Gabriel, Pagode das Meninas, Victor Parente, Chama Mais, Sandrinha, DJ Clecio, DJ Alex, Mille P, Bruno Uchôa, entre outros.

Data: hoje, 09

Hora: 19h

Local: All Porão – avenida Alcindo Cacela, 656