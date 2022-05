Os Bandoleiros e a Cigana lançam o single 'Insurgir'

A banda paraense de pós-punk autoral Os Bandoleiros e a Cigana acaba de lançar o novo single “Insurgir” nas plataformas digitais. O duo formado pelo cantor, compositor e guitarrista Diego Di Paula e pela baixista Tamires Nobre, traz uma reflexão sobre a pressão capitalista que obriga a ser produtivo o tempo todo, sufocando o indivíduo e subtraindo o tempo da existência. A canção ganhou lyric vídeo no Youtube e tem a divulgação casada com o zine em formato de HQ intitulado “Esgotamento”, do ilustrador Eduardo Lira, e o lambe do ilustrador e designe Ian Santos.

Ouça aqui.

Com a mensagem marcada pela guitarra distorcida, a nova música busca a identidade entre o público, cumprindo a missão da banda de conectar pessoas por meio de histórias existenciais e da expressão da arte, além de estimular reflexões para a transformação da realidade. Diego se inspirou no livro “Sociedade do Cansaço”, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. A faixa conta com o baterista Isma Rodrigues, que também assina a produção musical.

“A letra de ‘Insurgir’ mergulha nessas reflexões para achar uma forma de trazer luz às pessoas, que elas possam descobrir que não estão sozinhas”, descreve Tamires. “Quando escrevi ‘Insurgir’ estava falando sobre mim, mas, no final das contas, é sobre todas as pessoas que possam estar passando a mesma coisa que eu em uma sociedade que cobra muito, que é imediatista com os compromissos. Busco retratar na letra essa falta de viver, mostrar um limite porque não somos máquinas”, explica Diego.

Outras mídias - “A campanha de lançamento da música se alia a outras mídias para que não haja apenas música, mas outras artes, de forma acessível, e faz parte do nosso manifesto enquanto artistas”, descreve Diego. Os cartazes (lambe) de divulgação fixados nas vias públicas de Belém e na Universidade Federal do Pará (UFPA), instigam os transeuntes com o questionamento: “Há quanto tempo não tens tempo?”, trazendo um QR Code que direciona para a música.

Enquanto o zine “Esgotamento”, inspirado na letra da música, narra a história que, no fundo, é um manifesto sobre como a lógica de cobranças e de controle leva à opressão, ao adoecimento e à desumanização. A publicação impressa ganhou uma figurinha exclusiva, sendo que ambos têm distribuição gratuita, basta contatar Os Bandoleiros e a Cigana pelo Instagram. Ainda, “Esgotamento” ganhou dois episódios de sequência que também estão disponíveis no Instagram da banda.

“As músicas que a gente faz são universais (...) Como artista, a gente entrega música, mas quando a gente conversa com outras artes, como o HQ e o lambe, é uma satisfação enorme, pois as pessoas estão parando para ver e conhecer a nossa música”, avalia Diego.

“Insurgir” foi gravada na Legacy Studio por Zé Lucas, que faz a participação especial com seu gutural ao final da música. A mixagem e masterização são de Caio Cruz, do Estúdio Costella. Tamires assina o lyric vídeo e, Ian Santos, também fez a capa do single.

Capa Insurgir por Ian Santos (Ian Santos)

Novo álbum vem aí - “Insurgir” é o segundo do conjunto de três singles gravados por Os Bandoleiros e a Cigana em 2019, que estarão no próximo álbum da banda, mas que somente agora ganham as ruas. O primeiro, “Anticidade”, foi divulgado em meio à pandemia. E o próximo será “Outra História”, ainda sem data de lançamento.

Ainda, entre as novidades da banda, está a entrada de um novo integrante: o baterista Paulo Wallace. “Queremos fazer um show de volta aos palcos. Não tocamos desde 2018. Os novos singles são a introdução para a nova musicalidade que queremos trazer da distopia e cyber punk, adicionando elementos de eletrônica”, explica Tamires.

A banda possui um álbum homônimo de 2018, e dois singles anteriores: “Mais um Dia”, de 2016, e “Tempo”, de 2017. Ela também esteve no line-up de festivais como Garage Sounds Belém, Fabrikaos e Rock Rio Guamá.