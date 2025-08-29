Capa Jornal Amazônia
Cantor e compositor João Urubu apresenta show 'De Lá Até Agora' em Belém

Espetáculo musical também terá participação especial da cantora Camila Honda.

O Liberal
fonte

Músico, arranjador, fotógrafo, cinegrafista, compositor, produtor cultural e diretor artístico da cidade de Belém, João Urubu vem consolidando sua carreira ano após ano (Sarah Brito)

O multiartista João Urubu, com 14 anos de carreira nas linguagens artísticas da música, teatro, fotografia e audiovisual, apresenta em Belém, no palco do Núcleo de Conexões Na Figueredo (Avenida Gentil Bittencourt, 449), seu mais novo trabalho, "De Lá Até Agora", um espetáculo que traz canções autorais e novas roupagens para clássicos da MPB contemporânea. A apresentação ocorrerá nesta sexta-feira, 29, a partir das 19h.

image Nestes 14 anos de trajetória artística, João Urubu acumulou diversas vivências relacionadas a várias esferas das artes (Foto: Sarah Brito)

Músico, arranjador, fotógrafo, cinegrafista, compositor, produtor cultural e diretor artístico da cidade de Belém, João Urubu vem consolidando sua carreira ano após ano. Ele explica como decidiu a seleção e ordem em que serão apresentadas as canções do show. “Eu geralmente decido os repertório para os shows autorais na hora do show. Acho que deve ser a primeira vez que me proponho a experimentar um repertório sólido. Como a brincadeira é fazer uma "cantação", decidi, portanto, definir e organizar as músicas de acordo com a feitura delas. Pode parecer contra intuitivo e, talvez, até seja mesmo, mas quero testar como isso vai ressoar nas pessoas ao final do show. Será um show de 20 músicas”, anuncia o artista

Nestes 14 anos de trajetória artística, João Urubu acumulou diversas vivências relacionadas a várias esferas das artes, como música, teatro, dança e audiovisual, compreendendo as dificuldades e conquistas do fazer artístico da região amazônica paraense. “Artistas independentes, de maneira geral, vivem a partir da escassez. Nos acostumamos a isso. Calejamos e seguimos. Com organização - e alguma dose de sorte - a gente até acha algum conforto, aparato técnico, melhores materiais, mas também acredito que graças a nossa epistemologia, ocidentalizada (pero no mucho),  temos uma dimensão (seja mágica, encantada, algo nesse sentido) que vem do banho de rio, tomando banho de erva, buscando a festa como parte das próprias elaborações, isso fundamentalmente está cravado na minha formação e eu tenho ciência que brilha diferente. Somos mais destemidos”, reflete.

Tendo dedicado sua carreira em nome do registro e produções autorais em diferentes segmentos artísticos, João Urubu realiza um número muito restrito de shows autorais por ano, fazendo deste "De lá até agora", uma aparição rara e especial. "O que me interessou sempre foi a troca franca com a plateia, há muito tempo procuro uma maneira de registrar as músicas em estúdio de uma forma que se aproxime do que é tocar ao vivo numa sala para pessoas interessadas. Talvez por isso ainda não tenha finalizado um disco e restrinja as apresentações, pois o que importa pra mim é essa comunhão real com o público", explica.

Definindo seu show como uma “cantação poética” de sua vida através de suas próprias canções, "De Lá Até Agora" é ainda uma celebração da troca entre artista x plateia; contando com a participação especial da cantora Camila Honda, como forma de honrar ainda mais este momento de encontros.

SERVIÇO:

João Urubu apresenta: DE LÁ ATÉ AGORA.
Local: Núcleo de Conexões Na Figueredo (Av. Gentil Bitencourt, 449 – Nazaré)
Data: 29/08/25
Hora: 19h
Ingressos Antecipados: R$15,00
Contato: (91)98426 6534
Fotografia: Sarah Brito

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
