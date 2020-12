Cantor do Fundo de Quintal morre vítima de Covid-19

O samba está de luto. Na manhã desta sexta-feira (11), morreu o cantor Ubirany, do grupo Fundo de Quintal. Aos 80 anos, Ubirany Félix Do Nascimento foi vítima da Covid-19.

Entre os feitos de Ubirany na música está a introdução do repique de mão no mundo do samba, especialmente no Fundo de Quintal, grupo que o cantor ajudou a fundar em 1970.

Antes de Ubirany, Sereno também pegou Coronavírus, mas o Fundo de Quintal ressaltou que o músico não precisou ser hospitalizado.