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'Cangaço Novo' estreia 2ª temporada em Cabaceiras, a 'Roliúde Nordestina'

A première ocorreu em um espaço aberto, com a presença da população da cidade e convidados

Estadão Conteúdo

Os dois primeiros episódios da segunda temporada de Cangaço Novo foram exibidos na noite desta quarta-feira, 15, na cidade de Cabaceiras, na região do Cariri paraibano, onde a série do Prime Video teve grande parte das cenas filmadas. A cidade, também conhecida por ser cenário da série O Auto da Compadecida, em 1998, e de filmes como Cinema, Aspiras e Urubus e Canta Maria, é chamada de Roliúde Nordestina.

A première ocorreu em um espaço aberto, com a presença da população da cidade e convidados. A estreia na plataforma será no dia 24 de abril, com sete novos episódios.

A série, um 'nordestern', conta a trajetória dos irmãos Ubaldo (Allan Souza Lima), Dinorah (Alice Carvalho) e Dilvânia (Thainá Duarte) Vaqueiro, que, com um passado cercado pela violência na infância, lutam contra os poderosos da cidade fictícia de Cratará. Comandantes de um bando de ladrões de banco, eles tentam levantar uma quantia em dinheiro para neutralizar o poderio político da tradicional família Maleiro.

"A primeira temporada termina com contornos de uma tragédia grega o incêndio da igreja da comunidade onde eles moram. A segunda começa horas depois. Trazemos de volta uma não influência do mundo automatizado e a tentativa de repetir a atmosfera de cinema independente", diz a atriz Alice Carvalho, uma das protagonistas, ao Estadão.

Para Allan Souza Lima, interpretar Ubaldo, um rapaz que sai de São Paulo em busca de encontrar seu passado em Cratará - e vira líder do cangaço moderno -, mexeu muito com ele. "É um personagem que te arrasa inteiro, te leva para a cova. Se um dia eu chorei por ele, hoje eu agradeço", afirma o ator.

Estreante nesta temporada, o ator e rapper Xamã vai interpretar Carioca, um reforço para o bando de Ubaldo e Dinorah. Fã da série, ele pediu para entrar na produção. "É um personagem que tem muita energia, muita explosão", resume.

Cangaço Novo Sucesso fez dentro e fora do Brasil em 2023. A segunda temporada é criação de Eduardo e Mariana Bardan, com direção geral de Fábio Mendonça e direção de Caito Ortiz, em uma produção do Prime Video com O2.

*O repórter viajou a convite da Netflix

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