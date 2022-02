Candido Antonio Mendes morre aos 93 anos; escritor era membro da Academia Brasileira de Letras

Morreu nesta quinta-feira (17), Candido Antonio Mendes, escritor, professor, advogado, sociólogo, cientista político e quinto ocupante da cadeira de número 35 da Academia Brasileira de Letras (ABL). A família não divulgou detalhes da morte do marido da médica e pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo.

Candido era filho do professor e educador Cândido Mendes de Almeida Júnior e de Emília de Melo Vieira Mendes de Almeida. A família do escritor é influente. Ele era, ainda, bisneto do jurista e senador do Império Cândido Mendes de Almeida e trineto de Honório Hermeto Carneiro Leão, marquês de Paraná.

O escritor foi eleito em 24 de agosto de 1989 para a cadeira 35 da ABL. Ele sucedeu Celso Ferreira da Cunha, e foi recebido em 12 de setembro de 1990, pelo acadêmico Eduardo Portella.