Candidata do Santos ao 'Musa do Brasileirão' coleciona títulos de beleza

Camila Rodrigues é modelo e musa do Santos 2020. A Miss Brazil Model 2018 e Missa Américas Model em 2019 está fazendo um tremendo sucesso com suas fotos no Instagram (@camilarodrigues.model) e soma quase 17 mil seguidores na plataforma.

Miss Brazil Model 2018, Miss Américas Model 2019, Musa Fitness Baixada 2020 são apenas alguns dos 50 títulos que a bela jovem acumula na carreira. “Sou a musa do meu time porque acredito que vou representar muito bem o Santos”, disse ela, que é natural de São Vicente, cidade de São Paulo.

O concurso deve ser realizado só 2021. Após mais de oito meses de disputa, a organização do Musa do Brasileirão divulgou as candidatas selecionadas para concorrer ao título de torcedora mais bonita do país.

Em sua primeira etapa, a organização do projeto escolheu as representantes de cada time, que disputarão o título nacional na segunda fase. A edição de 2020 foi totalmente online devido à pandemia do covid-19 e contou com mais de 500 candidatas inscritas. A divulgação das selecionadas foi feita em uma live no youtube oficial do projeto.