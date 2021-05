Candidata ao Miss Bumbum posa com look ousado: 'Vai malandra'

Rosie Leites é escritora e formada em Engenharia Elétrica e ainda representa o Rio Grande do Norte na nova edição do Miss Bumbum. A gata foi comparada à Anitta ao posar usando biquíni de fita como o que a cantora usou no clipe de “Vai Malandra”.

A musa, que ostenta 104 cm de bumbum, deixou muitos de seus seguidores de queixo caído com o figurino. “Anitta para o Miss Bumbum. Que música da Anitta mais combina com essa foto?”, brincou Rosie.