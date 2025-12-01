Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Canções sobre não-binários e capoeira vencem o XI Fecant Nacional e Regional

O XI Festival Canção da Transamazônica premiou nos primeiros lugares, “Tratado de Paz”, de Íris da Selva, na etapa Nacional, e “Cavalaria”, de Amazônico, na etapa Regional

O Liberal

A canção “Tratado de Paz”, composta por Íris da Selva, de Belém, foi a grande campeã da etapa Nacional do concurso de canções originais do Festival Canção da Transamazônica (Fecant), no sábado, 29, em Altamira, região do Xingu. A letra poética foi interpretada por Íris com Ádrian BorBlue e Flor de Mururé acompanhados por violino e violão. Na sexta-feira, 28, “Cavalaria”, música de Amazônico, de Itupiranga, venceu a etapa Regional com letra sobre a capoeira ao som de berimbaus e tambores e performance da prática afro-brasileira.

VEJA MAIS

image I Fecant Altamira premia Melhor Intérprete Kids e segue com o concurso de novas composições
A edição especial do Festival Canção da Transamazônica traz a competição de composições autorais de artistas do município, neste sábado, 3 de julho

image "Rio-Mar" vence o regional do Festival Canção da Transamazônica
O Fecant continua neste sábado, 17, com a competição nacional e show de Adriana Calcanhotto

image Festival Canção da Transamazônica anuncia selecionados para a etapa nacional
Evento em Altamira terá prêmios de mais de R$ 43 mil e apresentações entre 27 e 29 de novembro

“Tratado de Paz” conquistou os jurados, superando 11 concorrentes de vários cantos do Pará e do Brasil e levou o prêmio de R$ 10 mil. “Será difícil aceitar, não sou moça nem rapaz, sou meu tratado de paz”, diz trecho da música. Íris dedicou a vitória às pessoas trans, ao falecido mestre Lourival Igarapé e ao seu terreiro. “É uma honra de verdade estar nesse lugar, compartilhando o 1º lugar com essa música que fala de tanta luta!”, disse.

Já Amazônico, nome artístico de Alan Jader, disse que “essa premiação faz a gente acreditar que é possível o artista do interior estar em grandes festivais representando a sua cultura, seu povo e seu município”. Ele levou dois prêmios: o 1º lugar, de R$ 7 mil, e Melhor Intérprete do Regional, de R$ 1.500.

Dona Onete levou o público ao delírio na noite de encerramento do festival, quando também se apresentaram Arthur Nogueira e a banda Reggaetown com D’Roots. AQNO fez show na segunda noite com Sam Bruno. Toda a programação foi gratuita, além de oferecer oficinas preparatórias a artistas mirins, cantos indígenas e a Feira Indígena de Economia Criativa.

Demais premiações

Joãozinho Gomes — letrista de “Sabor Açaí” — e Enrico de Miceli, de Macapá, ficaram em 2º lugar no Nacional com “Prece à Floresta”. Além do prêmio de R$ 5 mil, a cantora do single, Ariel, ganhou como Melhor Intérprete, levando R$ 1.500. E o 3º lugar ficou com Arilson Dipreto, de Oriximiná, com "Sakidila", levando R$ 3.500.

Já no Regional, o 2º e o 3º lugares ficaram com Edilson Tenório, com “Rio que não me canso de cantar”, e Ellem Kamilly, com “Te ter é tão bom”, ambos de Altamira, que levaram os prêmios de R$ 5 mil e R$ 3 mil.

Já na quinta-feira, 27, na etapa Kids, concurso de intérpretes da região com idade entre 6 e 17 anos, Helena Vieira, de 16 anos, de Altamira, venceu com “Lamento de Raça”, toada do Boi Garantido, e levou R$ 3 mil. Em 2º e 3º lugares ficaram Luíza Silva, de 13 anos, de Altamira, e Andrecia Diciane, de 14 anos, de Vitória do Xingu, que receberam R$ 2 mil e R$ 1.500.

A coordenadora do Fecant, Joelma Klaudia, do Instituto Ararajuba, que realiza o festival, celebrou os resultados alcançados ao longo da trajetória iniciada em 2011. “O público e as carreiras dos artistas do Xingu vêm crescendo junto com o Fecant. Este ano, tivemos como atrações convidadas Grah Podanoski e Ailane com a participação de Sáskia e Glícia, que foram premiadas antes, e, nesta edição, entregaram shows magníficos”.

O patrocínio foi da Norte Energia; Banco da Amazônia; Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp); Lei Semear, Fundação Cultural do Pará (FC), Secretarias de Cultura e de Turismo e governo do Pará; Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Ministério da Cultura e governo federal. Os apoios foram da Prefeitura Municipal de Altamira, deputados estaduais Eraldo Pimenta e Chicão e vereadora de Belém Marinor Brito.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

FECANT

XI Festival Canção da Transamazônica
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

'Festival Amazônias' exibe mais de 40 filmes em Bragança

Segunda edição do evento ocorre de 3 a 6 de dezembro com programação gratuita em três bairros da cidade

02.12.25 17h39

SUCESSO

Gaby Amarantos vence Prêmio Game Changers 2025 na categoria Música

Paraense soma prêmios e indicações com Rock Doido

02.12.25 13h50

UNIÃO

Show ‘Sonoro Norte’ celebra a força da música amazônica

Lorena Monteiro, João Daibes e Eduardo Du Norte apresentam repertório dedicado aos grandes compositores da região.

02.12.25 12h33

PROJETO

Calcinha Preta desembarca em Belém na semana de gravação do DVD

Grupo irá gravar seu segundo audiovisual na capital paraense

01.12.25 9h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

No Dia do Samba, vídeo de Paolla Oliveira e Aline Maia viraliza e chama a atenção de internautas

As artistas recebem elogios pela performance ao som de “Água de Chuva No Mar / Vou Festejar”, de Beth Carvalho

02.12.25 10h44

TELEVISÃO

Globo vai tirar Sessão da Tarde da programação em breve; saiba o motivo da decisão

Mudança temporária na programação da TV Globo chama atenção do público

02.12.25 10h34

CULTURA

Dia Nacional do Samba: hora de celebrar o som da gente brasileira

Essa música consegue transitar por todas as cidades e classes brasileiras e se manter como a voz que vem dos morros, dos guetos e alcança as redes sociais

02.12.25 8h30

TELEVISÃO

Fãs percebem erros na nova temporada de Stranger Things; veja quais são

Primeira parte da temporada já está disponível no catálogo da Netlfix

02.12.25 12h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda