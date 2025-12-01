Canções sobre não-binários e capoeira vencem o XI Fecant Nacional e Regional

A canção “Tratado de Paz”, composta por Íris da Selva, de Belém, foi a grande campeã da etapa Nacional do concurso de canções originais do Festival Canção da Transamazônica (Fecant), no sábado, 29, em Altamira, região do Xingu. A letra poética foi interpretada por Íris com Ádrian BorBlue e Flor de Mururé acompanhados por violino e violão. Na sexta-feira, 28, “Cavalaria”, música de Amazônico, de Itupiranga, venceu a etapa Regional com letra sobre a capoeira ao som de berimbaus e tambores e performance da prática afro-brasileira.

“Tratado de Paz” conquistou os jurados, superando 11 concorrentes de vários cantos do Pará e do Brasil e levou o prêmio de R$ 10 mil. “Será difícil aceitar, não sou moça nem rapaz, sou meu tratado de paz”, diz trecho da música. Íris dedicou a vitória às pessoas trans, ao falecido mestre Lourival Igarapé e ao seu terreiro. “É uma honra de verdade estar nesse lugar, compartilhando o 1º lugar com essa música que fala de tanta luta!”, disse.

Já Amazônico, nome artístico de Alan Jader, disse que “essa premiação faz a gente acreditar que é possível o artista do interior estar em grandes festivais representando a sua cultura, seu povo e seu município”. Ele levou dois prêmios: o 1º lugar, de R$ 7 mil, e Melhor Intérprete do Regional, de R$ 1.500.

Dona Onete levou o público ao delírio na noite de encerramento do festival, quando também se apresentaram Arthur Nogueira e a banda Reggaetown com D’Roots. AQNO fez show na segunda noite com Sam Bruno. Toda a programação foi gratuita, além de oferecer oficinas preparatórias a artistas mirins, cantos indígenas e a Feira Indígena de Economia Criativa.

Demais premiações

Joãozinho Gomes — letrista de “Sabor Açaí” — e Enrico de Miceli, de Macapá, ficaram em 2º lugar no Nacional com “Prece à Floresta”. Além do prêmio de R$ 5 mil, a cantora do single, Ariel, ganhou como Melhor Intérprete, levando R$ 1.500. E o 3º lugar ficou com Arilson Dipreto, de Oriximiná, com "Sakidila", levando R$ 3.500.

Já no Regional, o 2º e o 3º lugares ficaram com Edilson Tenório, com “Rio que não me canso de cantar”, e Ellem Kamilly, com “Te ter é tão bom”, ambos de Altamira, que levaram os prêmios de R$ 5 mil e R$ 3 mil.

Já na quinta-feira, 27, na etapa Kids, concurso de intérpretes da região com idade entre 6 e 17 anos, Helena Vieira, de 16 anos, de Altamira, venceu com “Lamento de Raça”, toada do Boi Garantido, e levou R$ 3 mil. Em 2º e 3º lugares ficaram Luíza Silva, de 13 anos, de Altamira, e Andrecia Diciane, de 14 anos, de Vitória do Xingu, que receberam R$ 2 mil e R$ 1.500.

A coordenadora do Fecant, Joelma Klaudia, do Instituto Ararajuba, que realiza o festival, celebrou os resultados alcançados ao longo da trajetória iniciada em 2011. “O público e as carreiras dos artistas do Xingu vêm crescendo junto com o Fecant. Este ano, tivemos como atrações convidadas Grah Podanoski e Ailane com a participação de Sáskia e Glícia, que foram premiadas antes, e, nesta edição, entregaram shows magníficos”.

O patrocínio foi da Norte Energia; Banco da Amazônia; Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp); Lei Semear, Fundação Cultural do Pará (FC), Secretarias de Cultura e de Turismo e governo do Pará; Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Ministério da Cultura e governo federal. Os apoios foram da Prefeitura Municipal de Altamira, deputados estaduais Eraldo Pimenta e Chicão e vereadora de Belém Marinor Brito.