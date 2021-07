I Fecant Altamira premia Melhor Intérprete Kids e segue com o concurso de novas composições

A primeira noite do I Fecant Altamira/ Kids - Festival Canção da Transamazônica voltado a músicos de Altamira, na região do Xingu - reuniu no palco 10 talentos mirins do município, na última sexta-feira, 2 de julho. Maria Eduarda venceu como Melhor Intérprete. Também teve show de abertura de George Paez. O Fecant termina neste sábado, 3 de julho, com 12 compositores com músicas inéditas disputando R$ 12 mil em prêmios, além do show de encerramento de Alba Mariah.

Maria Eduarda Fonseca, 14 anos, venceu com a canção “Facas”, de Bruno & Marrone. “Ganhar esse prêmio pra mim foi uma sensação maravilhosa, eu não estava esperando, de verdade. Foi uma emoção sem fim”, contou a jovem, que se apresenta em público desde os seis anos de idade, mas nunca tinha vencido um concurso de música.

A mãe de Maria Eduarda, Josy Sanches, revela que, mesmo em meio às dificuldades, a família sempre investiu na carreira artística dela. A adolescente já cursou música, canto e instrumentos, especialmente violão e teclado, e ainda estuda inglês.

Os dez cantores que se apresentaram no Fecant foram selecionados pelo público em votação no Youtube e levaram troféus e prêmios de R$ 500 cada um, sendo que Maria Eduarda também ganhou troféu e prêmio de R$ 2 mil.

Competição adulta

Na segunda e última noite do Fecant Altamira/ Kids, neste sábado, 3, haverá a apresentação das 12 músicas classificadas. Os primeiros colocados receberão troféus e prêmios em dinheiro, sendo R$ 5 mil para o 1º lugar; R$ 3 mil para o 2º lugar; e R$ 2 mil para o 3º lugar. Também serão premiados o Melhor Intérprete e a Melhor Letra com troféus e prêmios de R$ 1 mil para cada um.

Os concorrentes são: “Distantes”, de Leonardo Rocha; “Caos e Glória”, de Edilson Tenório; “Promessas”, de Roberto da Silva; “Febre”, de Reis; “Ela em Mim”, de Gra Podanoschi; “Passei”, de Julio Kalb; “Beth”, de João Miguel; “Uma Tal Paixão”, de Roberto da Silva; “Tempo, Presente de Jah”, de Wanderley Santos; “Te Vejo”, de Webert da Silva; “Saudade de um Piseiro”, de Rafael Vaqueiro; e “Sem Medo”, de Elias Silva de Carvalho.

O I Fecant Altamira/ Kids tem coordenação geral de Joelma Klaudia. O patrocínio é da Norte Energia, por meio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. E apoio da Prefeitura Municipal Altamira.