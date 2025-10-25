Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Camila Mendes anuncia noivado com o ator, filho de brasileiros

Os dois se conheceram por volta de 2022, enquanto Camila ainda atuava em uma série adolescente

O Liberal

A atriz Camila Mendes, filha de brasileiros e conhecida pelo papel na série Riverdale, ficou noiva do ator Rudy Mancuso, que também é filho de brasileiros. De acordo com a revista People, o pedido de casamento aconteceu na sexta-feira (24/10) e foi confirmado pelas equipes dos artistas.

“Ela pensava que ia a uma festa de aniversário da parceira de produção, Rachel Matthews, mas era uma festa surpresa de noivado”, revelou uma fonte à revista. “Rudy a pediu em casamento na frente da família e dos amigos.”

Os dois se conheceram por volta de 2022, enquanto Camila ainda atuava na famosa série adolescente. O namoro, no entanto, só foi assumido publicamente no Dia dos Namorados de 2023.

Em 2024, Camila e Rudy estrearam juntos o filme Música, da Prime Video, que também contou com a participação das atrizes brasileiras Bianca Comparato e Camila Senna.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

camila mendes

atriz camila mendes
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

O musical será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 19h30, no Teatro do Sesi

25.10.25 8h00

CULTURA

Belém recebe festa de Halloween com turnê de despedida das Irmãs de Pau e line-up diverso

O evento também inclui shows dos DJs Coytada, Allan, Uiu, Mattos, Bemvintage e Thai

24.10.25 20h47

MÚSICA

'Mulher Gostosa': Viviane Batidão anuncia parceria inédita com Pocah em novo single

Faixa chega às plataformas digitais no dia 28 de outubro e integra o novo álbum da cantora

24.10.25 20h18

PROGRAMAÇÃO

Evento gratuito em Tucuruí: Festival do Tucunaré traz cultura, gastronomia e concurso de miss

Evento gratuito será realizado nos dias 24 e 25 de outubro nas Escadarias da Santo Antônio, a partir das 18h30

24.10.25 19h13

MAIS LIDAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Ópera rock paraense ‘Desterro’ estreia nova temporada neste fim de semana, em Belém

O musical será apresentado neste sábado (25) e domingo (26), às 19h30, no Teatro do Sesi

25.10.25 8h00

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Giulia Be anuncia projeto trilíngue com 21 canções e revela todas as suas versões artísticas

Novo projeto homônimo reúne composições feitas nos últimos nove anos e será lançado como série audiovisual até o primeiro semestre de 2026

25.10.25 8h00

PROGRAMAÇÃO

Que horas começa o Global Citizen Festival: Amazônia? Veja horários de abertura, transmissão e shows

Festival será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

24.10.25 8h00

NOSTALGIA

Lembra dele? Veja como está Carlos Moreno, o 'Garoto Bombril', hoje

Garoto-propaganda que conquistou o Brasil nos anos 80 e 90 surpreende aos 71 anos

24.10.25 23h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda