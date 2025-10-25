Camila Mendes anuncia noivado com o ator, filho de brasileiros

A atriz Camila Mendes, filha de brasileiros e conhecida pelo papel na série Riverdale, ficou noiva do ator Rudy Mancuso, que também é filho de brasileiros. De acordo com a revista People, o pedido de casamento aconteceu na sexta-feira (24/10) e foi confirmado pelas equipes dos artistas.

“Ela pensava que ia a uma festa de aniversário da parceira de produção, Rachel Matthews, mas era uma festa surpresa de noivado”, revelou uma fonte à revista. “Rudy a pediu em casamento na frente da família e dos amigos.”

Os dois se conheceram por volta de 2022, enquanto Camila ainda atuava na famosa série adolescente. O namoro, no entanto, só foi assumido publicamente no Dia dos Namorados de 2023.

Em 2024, Camila e Rudy estrearam juntos o filme Música, da Prime Video, que também contou com a participação das atrizes brasileiras Bianca Comparato e Camila Senna.