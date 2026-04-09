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Camila Busnello substitui Carolina Ferraz no 'Domingo Espetacular'

Sua passagem pela Record não é nova

Estadão Conteúdo
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Camila Busnello assume Domingo Espetacular (Reprodução / Record)

A jornalista Camila Busnello foi anunciada pela Record TV como a nova apresentadora do Domingo Espetacular. Ela será a nova parceira de Roberto Cabrini após o desligamento de Carolina Ferraz.

Nascida em São Paulo, Camila Busnello é jornalista e iniciou a carreira na rádio Jovem Pan, em 1999. Trabalhou na escuta e como repórter de economia na rádio, enquanto também fazia trabalhos como apresentadora na TV Alphaville. Nos anos seguintes, foi para a Band e conquistou um espaço maior na televisão.

Sua passagem pela Record, no entanto, não é nova. Foi contratada pela emissora em 2006 e já tem 20 anos de carreira na casa. Firmou-se como repórter e apresentadora na Record News nos seus primeiros anos e, em 2010, passou a ser correspondente internacional. Morou em Nova York por 2 anos e atuou como repórter especial.

Camila também já trabalhou como repórter do Domingo Espetacular entre 2012 e 2018, e passou por programas como Boletim R7 e Fala Brasil. Recentemente, estava à frente das edições vespertinas do Jornal da Record e já apresentava o Domingo Espetacular em eventuais substituições.

Saída de Carolina Ferraz

Carolina Ferraz foi desligada do programa dominical na última quarta-feira, 8, após seis anos à frente da atração.

Em nota, a Record escreveu que segue "de portas abertas para novos projetos juntos, em breve". "Carolina é uma profissional extremamente competente, talentosa, dedicada e genuinamente querida por todos na emissora. Sua passagem pelo programa foi marcada por entrevistas memoráveis e reportagens especiais de grande impacto", disse a emissora.

Ao Estadão, a equipe da apresentadora e atriz afirmou que "Carolina já está em desenvolvimento com a própria emissora de um novo projeto, em estágio avançado, inclusive na frente tática, e que dialoga diretamente com o momento atual da sua carreira. Trata-se de um formato que também permite maior flexibilidade para projetos pontuais e independentes."

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