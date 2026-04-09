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BBB 26: saiba quem apertou o botão mágico e qual é a consequência

Agora, a decisão pode redefinir prioridades, expor alianças e até colocar jogadores considerados fortes em risco.

Estadão Conteúdo

A manhã desta quinta-feira 9, começou com tensão e expectativa no BBB 26. Um novo elemento entrou em cena para mudar completamente os rumos do jogo, o temido botão misterioso. A dinâmica, anunciada como parte do modo turbo da semana, coloca nas mãos de um único participante o poder de interferir diretamente na formação do próximo Paredão.

E quem teve o privilégio de apertar o botão foi Milena, garantindo uma vantagem estratégica importante que pode impactar alianças, votos e até o destino de alguns brothers no reality. A consequência da decisão, no entanto, só será totalmente sentida na formação da berlinda, que acontece durante a transmissão do programa ao vivo na TV Globo na sexta-feira, 10.

O que acontece com quem apertou o botão misterioso?

Ao apertar o botão misterioso, o participante conquista um poder decisivo, escolher de onde virá o contragolpe no Paredão. Ou seja, caberá a ele definir se a pessoa que puxará outro brother para a berlinda será o indicado pelo Líder ou o mais votado pela casa.

Essa escolha muda completamente a lógica do jogo, já que interfere diretamente nas estratégias previamente combinadas entre os participantes e pode surpreender alianças.

Dinâmica da semana acelera o jogo

A semana no reality segue em ritmo acelerado com o modo turbo, exigindo decisões rápidas e intensificando as tensões dentro da casa. Confira como fica o cronograma:

- Quinta-feira, 9: aparece o botão misterioso e acontece a Prova do Líder;

- Sexta-feira,10: Prova do Anjo e formação do Paredão;

- Domingo,12: eliminação de um participante.

Na formação da berlinda, o líder indica um brother, a casa vota e o mais votado também vai ao Paredão. Em seguida, entra em ação o poder do botão, e Milena decide quem terá direito ao contragolpe, formando assim um Paredão triplo.

Modo turbo aumenta tensão e imprevisibilidade

Com provas, votação e eliminação acontecendo em sequência, o clima dentro da casa promete ficar ainda mais tenso. O botão misterioso surge justamente nesse contexto para embaralhar estratégias e obrigar os participantes a repensarem seus movimentos.

A decisão de Milena pode redefinir prioridades, expor alianças e até colocar jogadores considerados fortes em risco, tudo em questão de segundos.

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TV

BBB 26

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Milena
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