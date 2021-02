Caio ganha a prova do anjo

Apenas oito pessoas foram sorteadas para participar da prova: Projota (1), João Luiz (2), Viih Tube (3), Sarah (4), Fiuk (5), Caio (6), Gilberto (7) e Lumena (8). Caio completou a prova com 78 segundos.

Fiuk foi eliminado após não cumprir as regras da dinâmica. Conforme explicado pelo apresentador, o confinado deveria seguir as setas presentes no circuito. O brother não cumpriu e acabou sendo desclassificado.

Lumena foi eliminada também por não cumprir as regras da dinâmica. Conforme explicado pelo apresentador, o confinado deveria seguir as setas presentes no circuito. O sister não cumpriu e acabou sendo desclassificada.