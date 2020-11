Caio Castro entrega como salvou o nome de Grazi no celular

Caio Castro compartilhou um print de conversa com a namorada e, na parte superior, é possível ver que ele a registrou como "Her", que significa "ela" em inglês, seguido de um coração.

Na semana passada, o ator foi alvo de rumores de que não estaria mais com Grazi. Isso porque o galã apareceu em uma foto com amigos sem a aliança de compromisso que tem com a atriz. Com os boatos, Caio decidiu ironizar na web.



"E 13 anos depois os desocupados acham que só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de pôr, separou! Pqp, Caio Castro hahahahahahaha. Drástica tem que ser a minha paciência hahahahaha", alfinetou ele.