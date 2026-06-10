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Caio Blat relembra ocasião em que apanhou de ator: 'comecei a carreira tomando uma surra'

Estadão Conteúdo

Caio Blat revisitou uma lembrança inusitada dos primeiros passos de sua carreira durante entrevista à revista GQ Brasil. O ator, hoje um dos nomes mais conhecidos da dramaturgia nacional, revelou que acabou apanhando de verdade em uma cena de sua primeira novela, Éramos Seis, exibida pelo SBT em 1994.

Na época com apenas 14 anos, Caio interpretava o filho do personagem de Othon Bastos. O que deveria ser uma sequência cuidadosamente ensaiada acabou saindo do previsto e terminou com o jovem ator chorando de dor no set. Apesar do susto, a história se transformou em uma recordação curiosa que ele relembra com bom humor.

Acidente nos bastidores Segundo Caio, a produção havia tomado diversas precauções para que a cena fosse gravada com segurança. Entre elas, a utilização de uma almofada de proteção e orientações para que Othon Bastos pudesse simular a agressão com mais intensidade.

"Foi engraçado porque eles prepararam tudo, colocaram uma almofada e falaram que o Othon poderia bater com força", recordou o ator.

No entanto, durante a gravação, o cinto utilizado na cena acabou se dobrando e o atingiu de verdade. "Doeu muito e comecei a chora"", contou.

Pedido de desculpas de Othon Bastos

De acordo com Caio Blat, o acidente pegou todos de surpresa, especialmente Othon Bastos. Assim que percebeu o que havia acontecido, o veterano ficou abalado e se desculpou pelo ocorrido.

"O Othon Bastos ficou desesperado e me pediu desculpas porque não sabia que o cinto tinha pegado em mim", relembrou.

Apesar do incidente, a gravação seguiu normalmente, e a experiência acabou marcando o início da trajetória do ator na televisão.

Mais de três décadas depois, Caio encara o episódio como uma das histórias mais curiosas de sua carreira. Ao recordar a situação, ele brincou com a forma nada convencional como começou na profissão.

"Comecei a carreira tomando uma surra de Othon Bastos e não tem como dar errado a carreira começando assim", afirmou, em tom bem-humorado.

Desde sua estreia em Éramos Seis, Caio Blat construiu uma carreira de destaque na TV, no cinema e no teatro, participando de produções de sucesso como Da Cor do Pecado e Império. Atualmente, o ator se dedica à peça Subversão: Kafka, que retorna aos palcos entre julho e agosto.

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