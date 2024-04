Cachorro surpreende e conquista a web em coreografia ao lado da tutora dançarina; assista

A dançarina Roni Sagi e seu border collie chamado Rhythm vêm surpreendendo a web nas últimas semanas. Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, o cachorro e sua tutora dançam juntos e surpreenderam em uma das últimas postagens, em uma coreografia ao som de "Another Love", do cantor Tom Odell.

O desempenho do animal e como ele segue os comandos da dança sem mesmo olhar para a tutora chamaram a atenção dos internautas. O vídeo de Roni e Rhythm acumulou curtidas, comentários e já soma mais de 13 milhões de visualizações até o momento. Confira:

Roni é dançarina profissional de “dog dance” (dança com cães), modalidade que inclui pets em competições de dança tradicionais. Em suas redes, a israelense compartilha diversas coreografias com o pet e mostra a rotina de treinos diários. “Improvisar com seu cão também é uma ótima maneira de aprender que tipo de música seu cão e você se sentem mais confortável e natural”, disse ela.

