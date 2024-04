Idoso de 78 anos viraliza após mostrar diploma para mãe de 98; vídeo

Um vídeo emocionante de 2023, que voltou a viralizar esta semana, mostra um idoso de 78 anos que saiu de sua formatura, ainda de beca e com o canudo em mãos, para comemorar com a mãe, de 98 anos. Seu Sebastião Roberto Reis concluiu a graduação em Gestão Financeira em Varginha, no Sul de Minas Gerais, e foi encontrar Dona Geralda Francisca Reis, que estava impossibilitada de comparecer à solenidade por conta da idade avançada. O vídeo, publicado no TikTok pela neta do formando, acumula mais de 2 milhões de visualizações.

"Esse é o meu avô de 78 anos indo até a sua mãe para contar que se formou na universidade. Devido à idade, ela não pôde estar presente na solenidade", diz a legenda do vídeo. Ao chegar na casa da Dona Geralda, Seu Roberto anuncia com alegria: "A senhora não foi lá né, mãe? A senhora não foi lá e eu vim aqui".

Com os cabelos brancos, um vestido roxo e um terço na mão, a idosa aguardava o filho sentada no sofá da sala, com um sorriso no rosto. Ao ficarem frente a frente, muitos abraços, beijos e lágrimas de felicidade rolaram. Seu Roberto é o filho mais velho de oito irmãos e o segundo a concluir uma faculdade.

"Eu sempre tive vontade de ter um curso superior, mas ficou no baú porque eu não podia pagar. Casei há 55 anos e sempre tive salário pequeno. Mas sempre digo e é verdade, nunca é tarde para realizar sonhos. Aliás, minha mãe nessa idade incentivou e muito meu sonho", disse seu Roberto, em entrevista ao jornal OGlobo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)