Mulher compartilha como é recebida pelo cachorro todos os dias e vídeo emociona web; veja

Na última semana, um vídeo fofo viralizou nas redes sociais onde um cachorro demonstra todo o amor que sente pela dona.

No vídeo, a dona do pet fez um compilado de gravações dos momentos em que ela chega em casa e encontra o cachorro no sofá, esperando por ela. Ao abrir a porta, ela se depara com o animal balançando o rabo e com uma carinha de arrancar suspiros.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a fofura da reação do cachorro, uma vez que os sinais corporais do animal mostram o amor que ele sente pela dona. Veja:

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com