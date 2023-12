Filha compartilha vídeo de sua mãe celebrando a última quimioterapia e emociona a web

No dia 05 de dezembro, Kelly Fonseca compartilhou nas redes sociais um vídeo que comemorava o último dia de quimioterapia de sua mãe, Elza Fonseca, de 64 anos. A publicação emocionou a web e se tornou viral nas redes sociais. O vídeo mostrava a mãe de Kelly dentro de um carro, com uma frase estampada no vidro, pedindo aos condutores que buzinassem. O veículo estava acompanhado de balões rosa. A família celebrou a vitória pelas ruas com o buzinaço dos carros e motos.

O momento gravado por Kelly ocorreu nas ruas da cidade de Parnamirim, município do Rio Grande do Norte, nordeste brasileiro. Em entrevista ao O Liberal, Kelly contou que, para dar início ao tratamento, sua mãe precisou se mudar para a cidade onde mora, em Parnamirim, mas o tratamento era realizado na cidade de Natal, capital do estado.

"Ela mora no interior da cidade de Bom Jesus, mas devido ao tratamento, estava em casa. Foi tudo muito rápido e nos pegou de surpresa, somos quatro filhos", disse Kelly. A descoberta do câncer de mama ocorreu no mês de abril e a sua primeira químio ocorreu no dia 17 de maio.

A ideia de comemoração foi ideia de Kelly e de suas irmãs. "Fizemos isso diante de tudo o que passamos. Fizemos também uma surpresa, levamos uma pessoa para cantar pra ela, porque ela foi uma guerreira. A pessoa é um policial cantor que faz esse tipo de trabalho voluntário", conta.

Durante o tratamento, Elza passou por problemas graves, mas conseguiu finalizar todas as sessões de quimioterapia. "Nossa intenção era surpreender a minha mãe e fazer desse dia, um dia especial, já que era sua última químio e muitos não passam dessa fase. No meio do tratamento, ela teve pneumonia bacteriana, ficou internada e quase morreu, mas voltou com o tratamento e conseguiu finalizar", acrescenta Kelly.

"Eu e a minha família gostariamos de enfatizar que já estamos felizes pelo vídeo ter viralizado. Acredito que vamos estar motivando as outras pessoas a não desistirem e acreditarem na cura. Foram muitas noites de choro, mas o pior já passou", celebra Kelly.

O vídeo já ultrapassou a marca de 600 mil visualizações e apresenta mais de mil comentários. Uma das seguidoras comentou na publicação: "que lindo, sou paciente oncológica há dois anos e fico tão feliz quando vejo a vitória de um paciente". Outro internauta reagiu a cena e comentou: "A minha (mãe) fez a última quimioterapia dela na semana passada. Obrigada meu deus..", disse o usuário.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)