Projeto leva assistência a mulheres em tratamento contra o câncer de mama

O câncer de mama é o tipo de câncer que possui mais incidência entre as mulheres no Brasil. Pensando em promover esperança e qualidade de vida a mulheres que passaram e que estão enfrentando o tratamento contra o câncer de mama, o projeto “Maria Bonita” leva ações de esporte, arte, cultura e lazer para estas mulheres, em Belém. A iniciativa surgiu há 4 anos pela produtora cultural Fabize Muinhos, que, em 2018, descobriu o diagnóstico do câncer de mama e passou pelo tratamento contra a doença.

“Recebi meu diagnóstico e o tratamento oncológico é imensamente desgastante. Ainda que a minha rede de apoio fosse presente, o mal estar e as angústias, os medos, fragilidades estavam presentes. Então, o despertar foi querer conhecer e encontrar mulheres que, como eu, estavam passando pelo mesmo processo. Mas, para além disso, eu queria saber quem eram as mulheres que estavam passando por tudo isso sem as mesmas condições que eu”, relembra Fabize sobre o início do projeto.

Hoje, o Maria Bonita conta com 68 mulheres atendidas regularmente, sendo uma média de 200 a 300 atendidas, no total. Para prestar assistência a essas mulheres, as ações da associação são distribuídas em quatro frentes de atuação. O “Maria Bonita nas Águas” oferece atividades de canoagem para mulheres sobreviventes do câncer ou em tratamento oncológico. O grupo é reconhecido pelo pioneirismo na região Norte. E também tem reconhecimento nacional e internacional.

Já o “Maria Bonita em Movimento” oferta palestras, oficinas, encontro, entre outras atividades diversas ligadas diretamente à temáticas focadas no tratamento oncológico. Outra vertente do projeto é o “Maria Bonita Recomeços”, voltado para mulheres mastectomizadas. A ação realiza a entrega de próteses mamárias de silicone para uso extremo para mulheres que passam por mastectomia.

“Nesses anos, conseguimos construir coletivamente ações reais de doação, inclusão, prestação de serviço, cuidados com saúde mental, melhoria da qualidade de vida e atividades de esporte, arte, cultura e lazer para mulheres, acima de 25 anos. E sempre contamos com o apoio de uma grande rede afetiva e da rede que se desdobra a partir dela. Com muitas mãos amigas, generosas, voluntárias, chegamos aqui. São empresas e profissionais de diversas áreas atuando junto ao projeto de forma voluntária”, afirma Fabize.

Como ajudar

Para ajudar a custear as ações e manter o projeto, a associação conta com ajuda de doações. Os interessados podem ajudar por meio de transferências bancárias. A chave PIX para transferência é o telefone (91) 98254-1611. Mais informações podem ser obtidas por meio do número (91) 98048-1074.

