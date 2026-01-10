Cachoeira do Arari, no Marajó, recebe o Cortejo do Cordão do Galo

Para celebrar a identidade amazônica e marcando o encerramento de uma semana de atividades culturais, formativas e de cidadania sob a coordenação do Instituto Arraial do Pavulagem, o Cordão do Galo sai às ruas de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó, no Norte do Pará, neste domingo (11), a partir das 9h. Esse tradicional cortejo reafirma o projeto como um território de cultura construído a partir da infância marajoara. Em torno de 3 mil pessoas deverão participar da 18ª edição do Cordão do Galo.

Como parte da programação, cerca de 300 crianças e adolescentes participam de uma jornada de vivências culturais que envolve oficinas de canto popular, dança, percussão, “pernaltinhas”, educação e cultura ambiental e economia criativa com foco em design sustentável, além de práticas coletivas e atividades educativas que fortalecem vínculos comunitários e o sentimento de pertencimento.

O processo vivido ao longo da semana mostra-se tão importante quanto o cortejo, como destaca João Guilherme, coordenador de atividades do Instituto Arraial do Pavulagem. “O Cordão do Galo é um espaço onde as crianças se encontram, convivem, criam juntas e passam a se reconhecer como parte de algo maior. A cultura, nesse contexto, funciona como uma ferramenta potente de transformação, porque integra, forma e amplia o olhar das crianças sobre si mesmas, sobre a comunidade e sobre o mundo”, ressalta.

Produção cultural em Cachoeira do Arari, no Marajó, é impulsionada com a programação formativa do Cordão do Galo (Foto: Filipe Bispo)

O Cordão do Galo insere-se no projeto “Arrastão do Pavulagem Cultura da Amazônia na COP30 e além” tem patrocínio máster da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com realização do Instituto Arraial do Pavulagem, Ministério da Cultura e Governo Federal. Conta com apoio do Governo do Estado do Pará, da Prefeitura de Cachoeira do Arari, da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis Concaves, da Irmandade dos Devotos do Glorioso São Sebastião, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da Banda João Viana e da Blois e Oliveira Assessoria Contábil.

Além do Cordão do Galo, o projeto contempla o Arrastão do Círio e o Cordão do Peixe-Boi e foi selecionado entre os 140 projetos da Chamada Petrobras Cultural Novos Eixos em 2024, entre mais de 8 mil inscritos.

Cortejo nas ruas

Realizado desde 2008, o Cortejo do Cordão do Galo ocorre neste domingo (11). A concentração dos participantes se dará às 8h, no Museu do Marajó, e saída está prevista para as 9h pelas ruas da cidade. A chegada deverá ocorrer por volta das 10h30, na Praça da Matriz, com recepção festiva da Comissão dos Foliões do Glorioso São Sebastião e apresentação musical das crianças do Cordão do Galo, com participação da Banda João Viana, no Salão Paroquial.

Às 11h, o Arraial do Pavulagem convidará Íris da Selva, Mestra Jesus (cantora e compositora de carimbó e outros ritmos regionais, natural de Cachoeira do Arari), Allan Carvalho e Zezinho Vianna (cantor e compositor marajoara) para um show especial no Salão Paroquial.

Durante o cortejo, a Praça da Matriz receberá, das 9h às 13h, a Feira Criativa. Trata-se de um espaço dedicado ao artesanato e à gastronomia marajoara, realizado em parceria com a Cooperativa da Loja do Museu do Marajó. A programação do Cordão do Galo envolve ainda ações de cidadania infantil, empoderamento feminino e uma reunião pública para debater o lixo da cidade. Será exibido o filme “Cordão do Galo – Território de Cultura da Criança Marajoara” e o funcionamento do Bazar do Galo, ação pedagógica que trabalha noções de troca, pertencimento e economia solidária por meio do uso da moeda social “Galo”.

Ronaldo Silva, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, o projeto cumpre um papel fundamental na formação cultural das novas gerações. “O Cordão do Galo cria oportunidades para que crianças e adolescentes reconheçam o valor da própria cultura. É uma forma de fortalecer identidades, preservar tradições e manter viva a herança do Glorioso São Sebastião, conectando passado, presente e futuro”, finaliza.



Serviço:

Cortejo do Cordão do Galo 2026

Local: Cachoeira do Arari (Ilha do Marajó – PA)

Data: 11 de janeiro de 2026

Concentração: 8h – Museu do Marajó

Saída do cortejo: 9h – pelas ruas da cidade

Chegada e apresentações: a partir de 10h30 – Praça da Matriz / Salão Paroquial

Feira Criativa: 9h às 13h – Praça da Matriz

Entrada gratuita

Mais informações: Instagram - @arraialdopavulagem