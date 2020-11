Bruno Gagliasso publica foto com a sogra de biquíni na piscina

Deborah Ewbank, mãe de Giovanna Ewbank, recebeu os parabéns do genro, Bruno Gagliasso no sábado (21), com um clique especial. Para comemorar o aniversário da sogra, o atorl postou em seu perfil no Instagram uma foto dos dois com um look piscina.

"Te amo, sogrinha! Parabéns pelos seus 23 aninhos… beijos do “genrinho”", brincou com a mãe da esposa.

Giovanna Ewbank também fez uma homenagem de aniversário para a mãe, que já chamou atenção com sua beleza.