Bruna Marquezine fala que é bloqueada das redes sociais de Boninho

Bruna Marquezine marcou presença no Space do Muka, sala de bate-papo do Twitter, de Murilo Ribeiro, neste sábado (8) e contou que Boninho, o Big Boss do BBB, a bloqueou em suas redes sociais.

Durante o Space do Muka ela falou sobre o assunto. Perguntada se já havia sido convidada para o BBB, ela respondeu que não. “Eu tenho minhas dúvidas se o Boninho gosta de mim, viu? Porque, no caso, eu sou bloqueada”, disse. Algumas pessoas presentes disseram que também levaram “block” do diretor. “Uma galera é né? Se tivesse Orkut existiria uma comunidade “sou bloqueada pelo Boninho”, brincou Marquezine.