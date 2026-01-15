Bruna Furlan, neta de Carlos Alberto de Nóbrega, conta como foi receber diagnóstico de câncer

O diagnóstico de câncer de Bruna Furlan de Nóbrega, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, aos 24 anos, repercutiu nas redes sociais na última semana. Bruna resolveu falar abertamente sobre a doença para inspirar outras jovens na mesma situação e, desde então, cerca de 200 mil pessoas passaram a acompanhar seu perfil no Instagram.

A influenciadora contou maiores detalhes sobre o diagnóstico e o tratamento em entrevista à revista Marie Claire. "Foi uma comoção muito grande. Aí eu parei para perceber como o diagnóstico numa garota muito jovem é chocante. Eu já estava mais conformada na hora que eu postei o vídeo", disse ela sobre a dimensão da notícia.

Bruna foi diagnosticada com câncer de mama metastático entre o final de dezembro e o início de janeiro. Ela conta que, ao sair do banho na véspera de Natal, percebeu um caroço duro na mama direita, um incômodo acompanhado de uma sensação de peso.

Ao chegar na casa do avô Carlos Alberto para a celebração, foi examinada rapidamente pela mulher dele, a médica nutróloga Renata Domingues, que levantou a possibilidade de uma ruptura na prótese de silicone, colocada por Bruna em 2020. No dia 27, fez uma ressonância magnética.

O laudo apontou cinco nódulos, além de linfonodos alterados na região da axila. A classificação, ela conta à revista, foi BI-RADS 5, usada em casos de alta suspeita de câncer maligno. A médica ginecologista de Bruna, que estava acompanhando o caso, informou que seria necessário fazer uma biópsia.

Aos prantos, Bruna ligou para Renata. "Eu só queria que alguém me falasse que aquele laudo estava errado. Mas ela disse que dificilmente estaria", relembrou a influenciadora. A mulher do avô indicou um médico especialista para acompanhar o caso. No dia seguinte, ela fez a biópsia.

Bruna passou o Ano Novo em uma festa com a família, o namorado e os amigos. Sem saber o resultado ainda, pediu: 'Eu falei para eles que queria passar a virada como se nada disso estivesse acontecendo. Comer o que eu quisesse, beber o que eu quisesse, dançar. Eu não queria ouvir a palavra câncer nem biópsia por pelo menos um dia', disse Bruna à Marie Claire. À meia-noite, porém, ela caiu em lágrimas.

O diagnóstico foi confirmado em 2 de janeiro, quando Bruna recebeu de seu médico um pedido de exame de tomografia avançada (PET Scan) com a descrição 'neoplasia maligna de mama'. Ela recorreu a Renata para entender o que significava, e foi a esposa do avô que lhe deu a notícia. E, de todas as pessoas, foi a melhor pra ter feito isso. Ela é família, me conhece, sabe o meu jeito.

Outros exames se seguiram e o diagnóstico final recebido foi de carcinoma mamário invasivo do tipo não especial, HER2 negativo e com receptores hormonais positivos, com metástase óssea na coluna lombar.

A influenciadora conta que o tratamento, que deve começar na próxima semana, incluirá oito sessões de quimioterapia, cirurgia na mama, radioterapia na coluna por causa da metástase e, depois, tratamento hormonal. Bruna também decidiu pelo congelamento de óvulos, para preservar sua fertilidade antes do iniciar a quimioterapia.

"Graças a Deus, eu vim de um lugar muito privilegiado, não só de dinheiro, mas de contatos. O nome do meu avô abre muitas portas. O meu médico também é muito conectado e, a partir do momento que ele entrou na jogada, todos os meus exames tiveram resultados praticamente imediatos. Tudo isso agilizou muito todo esse processo", afirmou ela.

Bruna descreve uma mistura de sentimentos, entre otimismo e tristeza, raiva. "Minha maior preocupação é a minha saúde mental. Eu sei que, se meu cabelo cair, vai me afetar. Se eu engordar, vai me afetar. São coisas normais pra uma menina de 24 anos. Sou uma patricinha dos pés à cabeça", acrescentou.

"Eu não sei se é um otimismo muito maluco da minha cabeça, mas eu tenho certeza que o tratamento vai dar certo. Em nenhum momento eu fiquei com medo de morrer", concluiu a jovem à Marie Claire.

Bruna revelou o diagnóstico publicamente no dia 7, com um vídeo no Instagram. "Eu não estou deixando isso público por empatia, por like ou por qualquer outro motivo que as pessoas possam achar. Estou fazendo isso porque descobri que o câncer de mama tem crescido em mulheres mais jovens, e isso me chocou muito", explicou Bruna no início do vídeo.

A jovem pretende documentar as etapas do tratamento e continuar mostrando sua "vida normal" na rede social, para que outras jovens na mesma situação possam se identificar. "Estou no auge da minha juventude e não quero deixar meu tratamento atrapalhar minha juventude, da mesma forma que não quero deixar minha juventude atrapalhar meu tratamento", refletiu.