Brothers apostam em eliminação de Maike no Paredão: 'Não enxergo outro cenário'

Na manhã desta segunda-feira, 24, no Big Brother Brasil 25, os participantes do Quarto Anos 50 apostaram na eliminação do Maike do Paredão desta semana. Brothers acreditam que Aline e Diego Hypolito permanecerão na casa.

Emparedada, Aline disse estar muito tensa e nem conseguiu dormir direito à noite. Diego então disse acreditar que a baiana não tem nenhuma chance de sair do reality. "Acho que está totalmente entre eu e Maike". Guilherme opinou: "Eu não enxergo outro cenário. Para mim, vocês ficam". Vinícius concordou: "Maike sai, fé em Deus!". Delma, que escolheu manter Maike no Paredão durante a formação ontem, 23, opinou: "É um adversário a menos." Vinícius então fez um apelo ao público. "Bora, galera, trabalhar muito aí, viu?", disse.

Dona do Poder Curinga, Delma escolheu Maike para ir ao Paredão e imunizou Eva na formação do Paredão. Renata levou Aline direto ao Paredão pela indicação do Líder e Vilma e Diego foram os mais votados pela casa. Vilma se salvou na Prova Bate-Volta e o Paredão ficou formado com Maike, Diego e Aline. A eliminação acontecerá na noite desta terça-feira, 25.