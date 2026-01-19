Brooklyn Beckham: entenda as acusações do filho de David e Victoria Beckham contra os pais

Brooklyn Beckham, filho de 26 anos do casal David e Victoria Beckham, não poupou palavras e fez acusações sérias contra os pais nesta segunda-feira, 19, por meio de seu perfil no Instagram. Em uma série de stories, o chef e ex-modelo revelou que não deseja ter qualquer tipo de contato com o casal, afirmando que eles mentiram, manipularam e tentaram separá-lo de sua atual esposa, a atriz Nicola Peltz, em inúmeras ocasiões.

"Tenho permanecido em silêncio por anos e fiz todo o esforço possível para manter esses assuntos em sigilo", afirmou o empreendedor em suas redes sociais. "Infelizmente, meus pais e a equipe deles continuaram a procurar a imprensa, não me deixando outra escolha a não ser falar por mim mesmo e contar a verdade sobre algumas das mentiras publicadas", escreveu. "Eu não quero me reconciliar com a minha família."

Ao longo do texto, o primogênito da família Beckham revela que seus pais são obcecados com suas imagens públicas desde antes dele nascer, e que tal obsessão é acobertada com mentiras e manipulações. "Meus pais têm tentado incansavelmente arruinar meu relacionamento desde antes do meu casamento, e isso nunca parou", afirmou Brooklyn.

Segundo o jovem, a festa de casamento dele e de Nicola foi sabotada por David e Victoria, tornando a experiência uma verdadeira dor de cabeça para os noivos - eles cancelaram a confecção do vestido de noiva de Nicola de última hora, brigaram com o casal por não os colocar na mesa central e atrapalharam a primeira dança entre marido e mulher, com Victoria tomando o lugar de Nicola diante dos convidados.

"Desde o momento em que comecei a impor limites para minha família, tenho recebido ataques incessantes dos meus pais, tanto em privado quanto em público. Até meus irmãos foram instruídos a me atacar nas redes sociais, antes de me bloquearem de repente no último verão", pontuou.

"Minha esposa tem sido constantemente desrespeitada pela minha família, não importa o quanto tenhamos tentado uma conciliação." Ainda segundo Brooklyn, Victoria tem o costume de convidar antigas namoradas dele para atrapalharem o atual relacionamento do filho.

"Minha família valoriza sua imagem pública acima de tudo. A Marca Beckham sempre vem em primeiro lugar", desabafou. Ainda segundo o jovem, o "amor familiar" dos pais só é oferecido mediante postagens em redes sociais e aparições públicas.

"A narrativa de que minha esposa me controla é falsa. Por toda a minha vida, fui controlado pelos meus pais. Cresci com uma ansiedade gigantesca, mas, desde que me afastei da minha família, isso desapareceu. Pela primeira vez em minha vida, acordo grato, em paz e aliviado. Minha esposa e eu não queremos uma vida moldada por imagens, imprensa ou manipulação. Tudo o que queremos é paz, privacidade e felicidade para nós e nossa futura família", finalizou a postagem.