Brincar é arte: projeto leva oficinas e vínculos para crianças e famílias em Belém

Brincar é coisa séria, e é a partir dessa ideia que surge o projeto Tá Fazendo Arte, que estreia em Belém neste domingo (18), no Sesc Ver-o-Peso, na Boulevard Castilhos França, no bairro da Campina, sob a condução do artista e educador Pedro Bolha. A iniciativa foi pensada para oferecer às crianças e seus responsáveis uma experiência lúdica, criativa e afetiva, promovendo o desenvolvimento infantil por meio da arte, do contato direto e da troca entre gerações.

A ação é gratuita e aberta para famílias com crianças entre 2 e 10 anos, sempre acompanhadas de um adulto. Durante toda a manhã, o espaço se transforma em um ambiente de convivência, com oficinas e estações de brincadeiras que estimulam a imaginação e afastam, pelo menos por algumas horas, o uso de celulares e telas. “O projeto Tá Fazendo Arte surge a partir de um convite do Bruno Cantuária, servidor do Sesc, que chama a gente para conduzir essas vivências artísticas para as crianças, a partir do trabalho que a gente já desenvolve, aproximando as famílias através do brincar e através da arte e da cultura”, explica Pedro.

A proposta de Pedro Bolha tem como base a ludicidade, mas também uma escuta atenta ao momento atual da infância e à forma como o uso excessivo de tecnologia impacta o desenvolvimento das crianças. “A importância de se criar espaços e eventos, projetos como esse, é enorme. Considerando ainda mais o momento que a gente vive, de falta de espaços, cada vez menos espaços ao ar livre para a gente frequentar, para as crianças brincarem, nesse momento onde a gente vive um aumento exagerado do uso da tecnologia, do mal uso da tecnologia e dos eletrônicos, onde a gente deixa grande parte da nossa atenção ali, que já é prejudicial para nós adultos, isso para as crianças tem um impacto muito maior”, disse.

A programação de estreia conta com duas atividades principais: o “Laboratório de Expigmentação com materiais naturais e inusitados” e a oficina de “Bolhas de Sabão Gigantes”. Na primeira, as crianças vão experimentar pigmentos naturais e explorar o uso de objetos do cotidiano como ferramentas de criação visual. Na segunda, o encantamento é garantido com brinquedos artesanais que produzem bolhas de sabão em tamanhos surpreendentes. As atividades são mediadas por educadores que incentivam a participação conjunta entre adultos e crianças.

Mais do que entreter, o projeto propõe um reencontro, não apenas entre adultos e crianças, mas também dos adultos com o seu próprio brincar. “Sempre é um cuidado nosso em todas as atividades, pensar no adulto também. Então, primeiro a gente entende a importância que o adulto tem nesse processo de conscientização, de entendimento da importância do brincar para as crianças e também o quanto as crianças ficam à vontade e quanto isso é impactante para eles, em termos de memória, memória efetiva e se sentir à vontade ali naquele espaço quando elas têm um adulto de sua confiança junto”, afirma.

“Vai gerando essa aproximação, vai gerando um momento especial junto com essa referência e para os adultos também é impactante, porque acaba rolando um resgate, estimula outros lados que a gente normalmente não estimula, a gente dá atenção para essa criança que faz parte da nossa família”, afirma Pedro, que também idealizou as atividades pensando em como os adultos podem se reconectar com as infâncias ao seu redor, e dentro de si. Sem necessidade de inscrição prévia, para participar basta comparecer ao Sesc Ver-o-Peso a partir das 9h.

Serviço:

Tá Fazendo Arte – Vivência artística com Pedro Bolha

Data: Domingo, 18 de maio de 2025

Horário: Das 9h às 12h

Local: Sesc Ver-o-Peso (Boulevard da Gastronomia, Belém – PA)

Atividades:

• 9h30: Laboratório de Expigmentação com materiais naturais

• 10h30: Oficina de Bolhas de Sabão Gigantes

Público: Crianças de 2 a 10 anos acompanhadas de um adulto

Entrada gratuita – não é necessário inscrição prévia