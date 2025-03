Briga toma conta da casa após indicação de Vitória ao Monstro no 'BBB 25'

A casa do BBB 25 se transformou em palco de uma discussão acalorada na tarde desta sexta-feira (28), logo após João Pedro vencer a Prova do Anjo e indicar Vitória Strada para o Castigo do Monstro.

A decisão, que já havia causado desconforto durante a justificativa, desencadeou uma sequência de acusações, gritos e desentendimentos envolvendo os irmãos João Pedro e João Gabriel.

Acusação e resposta

A tensão começou assim que João Pedro anunciou seu castigo. Vitória não escondeu a insatisfação e cobrou o brother pela forma como se dirigiu a ela, alegando que ele elevou o tom durante a justificativa. A atriz também apontou o motivo da escolha como sendo uma retaliação por tê-lo barrado em uma festa da casa.

"Você me colocou no paredão. Você me colocou no monstro porque eu te coloquei no barrado", disse ela, referindo-se à dinâmica do "Barrado no Baile", em que o Líder escolhe alguém para não ir à festa semanal.

Os irmãos, no entanto, rebateram imediatamente. João Gabriel afirmou que ouviu a palavra "índole" associada ao nome dele e do irmão em uma conversa anterior. João Pedro reforçou a acusação, alegando que se sentiu ofendido e que sua escolha foi uma resposta a isso. "Você questionou nossa índole, eu não gostei. Eu não gosto", afirmou o Anjo.

Vitória se defende

A atriz negou veementemente ter atacado os dois. Disse que jamais falou sobre o caráter dos irmãos e que não compreendia o motivo da reação. "Eu acho vocês dois caras incríveis com uma índole intacta. E eu não tô aqui pra questionar isso", disse.

O clima ficou mais tenso à medida que os brothers falavam ao mesmo tempo, interrompendo uns aos outros. Vitória, visivelmente incomodada, pediu várias vezes para ser ouvida. "Deixa eu terminar pelo menos a minha frase?", reclamou.

Vinícius também entrou no bate-boca com os gêmeos. O baiano confrontou João Gabriel e relembrou episódios passados envolvendo Aline e Renata. "Gritar com uma mulher é falta de respeito também", disse o promotor de eventos. "Se coloque no seu lugar e seja homem, rapaz!"

Guilherme tentou intervir e aconselhou Vinícius: "Você não é pai de ninguém, não". A fala incomodou João Gabriel, que respondeu exaltado: "Eu não vim procurar pai não, meu chapa. Eu tenho meu pai lá fora!".

Em meio à confusão, João Gabriel questionou se Vinícius o chamou de "pomba suja" no passado. O baiano negou, mas admitiu o uso da expressão em outro contexto e reforçou seu arrependimento: "Mas de qualquer forma, me desculpa pela palavra que eu falei. Assim como todo mundo já errou aqui dentro. Mas os pesos são colocados de formas unilaterais sempre."

Vinícius ainda destacou o que considera uma diferença de tratamento dentro da casa: "Parece que o meu erro mereceu apedrejamento... e o erro de outras pessoas aqui dentro?" Renata respondeu: "Foi algo que nos machucou. Eu fiquei muito chateada."

Ainda assim, João Gabriel manteve a posição de que ele e o irmão foram atacados. A conversa se estendeu por vários minutos, sempre marcada por interrupções e tensão crescente.

Desabafo no quarto

Mais tarde, Vitória se isolou no quarto e desabafou, chorando, com colegas do grupo. Disse sentir que sua voz não é ouvida da mesma forma que a dos brothers e que está cansada da forma como precisa se posicionar.

"Só tem escuta para homem, não é o mesmo tratamento", afirmou. "Tenho que gritar pra ser ouvida, e mesmo assim eu não sou. Eles são muito reativos, estou com muita raiva."

Enquanto isso, João Pedro e João Gabriel também se recolheram no Quarto Nordeste para conversar sobre a repercussão da briga. Renata, que é próxima dos dois, ouviu o relato e fez um comentário direto sobre a postura dos irmãos. "Às vezes vocês passam dos ponto, sim", disse ela, em tom calmo.

Os gêmeos ouviram a observação em silêncio e, em seguida, refletiram sobre o comportamento durante as discussões."Tudo bem que nós fala a, a, a, mas é o nosso jeito. Tudo bem que nós tem que mudar isso também", comentou João Pedro.