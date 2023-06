Brega Pará Fest reúne aparelhagens Crocodilo e Super Pop no novo Mangueirão

Nesta quarta-feira (07), o projeto “Mangueirão Palco de Eventos” executado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), em parceria com o Governo do Estado do Pará recebe o Brega Pará Fest, com as aparelhagens Crocodilo, Super Pop Live e MC Dourado. O objetivo é que o espaço receba atrações culturais nacionais e internacionais no templo do futebol paraense.

Segundo o DJ Juninho, da aparelhagem Super Pop, a ideia do evento veio do Governo do Estado. “Acreditamos que foi uma forma de unir o útil ao agradável, a música paraense, nossa cultura com a oportunidade de executar eventos dessa magnitude no Mangueirão”, explicou.

O DJ ressaltou ainda da grande expectativa em relação ao duelo de se apresentar ao lado de outra grande aparelhagem do Pará. “Nosso repertório está totalmente atualizado, nosso público vai contar com uma grande novidade”, adiantou. Juninho reforçou a alegria de estar ao lado da aparelhagem Crocodilo e a união em prol da música paraense.

“É um evento que vem para somar, unir as pessoas”, garantiu o DJ, que ainda enfatizou a vontade de levar esse mercado musical para além das fronteiras geográficas. “Queremos levar nossa música para o mundo”, destacou.

Nascido e criado na aparelhagem, junto do irmão DJ Elison e do pai, o empresário Elias Carvalho, Juninho teve o importante papel de "criar" na identidade cultural do paraense o orgulho de ouvir tecnomelody, e também de apresentá-lo ao mundo. Não contente de tocar nas festas, o DJ também foi pioneiro em trazer ao público performances artísticas durante os shows.

Ao ser questionado sobre a ideia de criar shows pirotécnicos no Super Pop, o DJ revelou que sempre gostou do axé baiano e adorava ir ao [extinto] Pará Folia. “Eu via a adrenalina do público. Quando eu ia para o Show do Pop não tinha a mesma coisa. Eu pensei: ‘Quero ver esse povo pular’, explicou.

Os ingressos para o evento “Brega Pará Fest” podem ser adquiridos através do site Seus Tickets em valores que vão de R$ 30 a 80 reais.

Agende-se

Brega Pará Fest

Data: 07/06

Hora: 21h

Local: Estádio do Mangueirão (Rodovia Augusto Montenegro).