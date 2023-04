Re-Pa: além do Crocodilo, reinauguração do Mangueirão terá a aparelhagem Super Pop

A programação da reinauguração do Estádio Mangueirão no domingo (9) continua sendo recheada de atrações. Além do Re-Pa, às 17h, pelo Parazão, e a aparelhagem Crocodilo, foi confirmada no show de abertura a presença do Super Pop. O show foi confirmado nas redes sociais. Confira!

O evento faz parte do cerimonial de reinauguração do Mangueirão. Horário e local em que as aparelhagens irão tocar ainda não foram definidos pelo cerimonial do Governo do Pará.