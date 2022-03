Brasil é o 5º em ranking mundial de crescimento de podcasts, aponta pesquisa

O Brasil é o 5º no ranking mundial de crescimento na produção de podcasts, aponta pesquisa recente do Ibope em parceria com a Globo. O consumo de podcasts teve ápice na pandemia: de 2019 a 2020, o país ganhou 7 milhões de ouvintes acima dos 16 anos. “Em grande parte, esse fenômeno se deve à mobilidade, pois o podcast pode ser ouvido em qualquer lugar e a qualquer momento”, avalia o jornalista paraense, mestre e doutorando em Informação e Mídias Digitais, Mário Camarão. A oficina “PodCast.Lab para iniciantes: Produção e Montagem Sonora” está com as inscrições abertas para quem quer aprender sobre o assunto.

Mário Camarão aponta que a produção de conteúdos em podcast e também o acesso cresceu bastante nos últimos cinco anos, especialmente, durante a pandemia. “O Brasil tem um alto consumo de plataformas e redes sociais. É um nicho que adora consumir novidades e conteúdos digitais”, ressalta. “O podcast é uma mídia reproduzida por demanda. Desde o surgimento, em 2004, pelo jornalista Ben Hammersley, do jornal The Gardian, até hoje, o podcast vem passando por formatação e transformações. A mais recente é unir o formato sonoro com a imagem, que são gravados para os canais do Youtube”, explica.

Mário Camarão (Arquivo pessoal)

Ele detalha que as características principais do podcast são o banco de dados que ficam armazenados para consulta atemporal; a conexão por nichos com conteúdos se especializando em temas específicos; e a facilidade para produção do conteúdo, uma vez que os dispositivos são gratuitos para edição e produção. “Observo que os podcasts em Belém tiveram um crescimento maior no consumo a partir do ‘boom’ dos podcasts que também são gravados em formato vídeo para o youtube. Entretanto, desde 2010 há uma expressiva produção de conteúdos voltados para o humor, política, atualidades e religião”.

OLiberal.com tem investido nesse formato com conteúdos variados, tais como “Égua do Babado”, com fofocas de celebridades; “Hora do Rush”, de notícias do cotidiano; “Aqui por ti” com mensagens espirituais do Padre Wiremberg José; “Liberal Amazon”, com notícias da Amazônia para mundo; “Entre Nós”, com a jornalista Tayse Assis, sobre alimentação, condicionamento físico e bem-estar; sem falar nos formatos de “vídeocast”, como o humorístico “Bob Fllay Show”, o esportivo “Último Lance”, o noticiário “Fatos do Dia; e o “Mangueirosamente” sobre variedades de Belém com o jornalista Ismaelino Pinto, entre outros.

Confira aqui.

O que diz a pesquisa?

A pesquisa do Ibope e Globo também constatou que a maioria dos ouvintes de podcast acessa esses conteúdos enquanto desenvolvem outra tarefa: 48% ouvem enquanto cumprem atividades domésticas, 38% enquanto navegam na internet, 25% antes de dormir, 24% durante o trabalho ou estudo. 24% no trajeto entre casa e trabalho ou casa e estudo, 20% durante atividades físicas e 18% enquanto realizam uma rotina de auto cuidado. Ainda, a pesquisa destaca que 43% dos consumidores de podcasts ouvem os esses conteúdos de uma a três vezes na semana, 16% escutam todos os dias e 25% costumam ouvir um montante de uma a duas horas por dia.

Como fazer um podcast?

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará está com as inscrições abertas, até a segunda-feira, 7, para a oficina “PodCast.Lab para iniciantes: Produção e Montagem Sonora”. As aulas acontecerão de 7 a 11 deste mês, das 9 às 12h, no Sesc Casa da Música, e serão ministradas por José Viana, artista, educador e montador audiovisual, formado em Comunicação Social e mestre em Artes pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

As inscrições podem ser feitas pelo site do Sesc e custam R$ 10,00 para trabalhadores do comércio e dependentes; R$ 15,00 para empresário e conveniado ao Sesc; e R$ 20,00 para o público em geral. Informações: (91) 3222-0359 e 4005-9583.

Um dos podcasts mais ouvidos no país ganha segunda temporada

“Mano a Mano”, de Mano Brown, que foi o segundo podcast mais escutado em 2021 no Spotify, ganhou a segunda temporada. Os novos episódios serão disponibilizados gratuitamente e semanalmente nessa plataforma, ainda neste semestre. No podcast o rapper recebe personalidades convidadas para “um papo reto e sem filtro”, que “reforça o poder da escuta, o valor do diálogo e a importância da conexão com perspectivas plurais”. A primeira temporada teve 16 episódios e entrevistados como Gloria Groove, Taís Araújo, Vanderlei Luxemburgo e Lula.