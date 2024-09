Boto Tucuxi é o tricampeão do Festival Çairé de 2024

O Boto Tucuxi foi o grande vencedor do Festival dos Botos, que integra a programação do Çairé 2024, realizada em Alter do Chão. A apuração ocorreu na tarde desta segunda-feira (23/9), no Lago dos Botos, onde acontecem as apresentações das duas equipes. Com uma pontuação de 475,5, o Tucuxi superou o Boto Cor de Rosa, que teve dois pontos a menos que o rival: 473,5. Com isso, o boto cinza conquistou o tricampeonato e reafirmou sua posição como a agremiação mais vitoriosa e popular do festival.

A vitória do Tucuxi veio com o tema "Morada Pirajaguara", que destacou a relação ancestral do boto com as comunidades ribeirinhas e a preservação ambiental.

A apresentação, realizada no sábado (21/9), foi marcada por uma combinação vibrante de cores, energia e muita emoção, que cativaram o público desde o início. A lenda do boto Tucuxi, chamado de "Pirajaguara" pelos povos ribeirinhos, foi narrada em um espetáculo que mesclou coreografias, músicas regionais e alegorias que exaltaram a mitologia amazônica e a conexão entre o homem e a natureza.

Ana Maria Pinto, presidente do Boto Tucuxi, comemorou a conquista e destacou o esforço coletivo na vitória. "Essa vitória é de todos que se dedicaram de corpo e alma a nossa apresentação. O Tucuxi é a força da coletividade e da preservação da nossa cultura e do meio ambiente", declarou, emocionada.

Fundado em 1999, o Boto Tucuxi soma agora 13 títulos em sua história no festival, que já dura 25 anos, sempre se destacando pela qualidade artística e pelo envolvimento com questões sociais e ambientais da Amazônia.

A comissão de arte, composta por Allan Hills, Elivelton Corrêa e João Pedro Dias, foi responsável pelo sucesso da apresentação deste ano. O trio trabalhou durante cinco meses com uma equipe de 600 participantes para garantir que cada detalhe representasse a essência do boto e sua relação com as comunidades ribeirinhas.

O Boto Cor de Rosa, por sua vez, trouxe o tema "Rikwé e Tradição", com uma mensagem de alerta sobre as mudanças climáticas e a necessidade de preservar a biodiversidade amazônica. Apesar da derrota, sua apresentação também foi muito elogiada pelo público e pela crítica.

O Festival dos Botos é um dos eventos mais aguardados da programação do Çairé, uma das festas mais tradicionais do Pará, que celebra a cultura amazônica e reforça a importância da preservação ambiental.

Elisângela Pinto, secretária municipal de Cultura, destacou a relevância do evento. “Os botos Tucuxi e Cor de Rosa protagonizaram espetáculos emocionantes, que não apenas celebraram a nossa cultura, mas, trouxeram uma mensagem poderosa de preservação ambiental”, declarou.