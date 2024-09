Festa do Çairé celebra a Ancestralidade Amazônica a partir desta quinta (19)

Considerada uma da maiores manifestações da cultura popular da Amazônia, a Festa do Çairé começa nesta quinta-feira (19) no Distrito de Alter do Chão, no município de Santarém, no oeste do Pará. O Çairé tem sua origem relacionada às missões evangelizadoras a cargo dos jesuítas na Amazônia, e a principal atração do evento, o Festival dos Botos (disputa entre os botos Tucuxi e Cor-de-Rosa), foi criada há mais de três décadas e ocorrerá neste sábado (21). Por tudo isso, a programação com o tema "Ancestralidade Amazônica" até a segunda-feira (23) será acompanhada com atenção por muita gente em Santarém.

A Festa do Çairé é apontada como a manifestação cultural popular mais antiga da Amazônia, com 300 anos de história, em que indígenas saudavam os portugueses. Um significado atribuído à palavra "çairé" é "salve", de saudação. Ela é considerada uma festividade de caráter religioso introduzido nas missões religiosas da Amazônia pelos jesuítas, no século XVII. A festa reúne elementos religiosos e profanos em Alter do Chão. Começa com o hasteamento de dois mastros enfeitados com frutas regionais, mobilizando homens e mulheres, seguido de ritual religioso e danças folclóricas.

Em festa

No dia 14 último, ocorreu o cortejo fluvial em busca dos mastros no Lago Verde por parte da comunidade. Agora, nesta quinta-feira (19), às 04h30 acontecerá a Alvorada, seguida, às 6h, de Busca dos Juízes e Procuradores e, às 8h, o Cortejo Busca dos Mastros, Hasteamento das Bandeiras e pronunciamentos. Às 9h, será realizada a Levantação dos Mastros, e, depois, o corte simbólico da fita, visita dos juízes às barracas e café da manhã.

Por volta das 10h, no Palco Cecuiara, na Praça do Çairé, haverá show com Os Encantados. Às 12h, acontece o Rito Tradicional, a Folia do Çairé e almoço no Barracão do Çairé. A Corrida do Çairé está prevista para as 16h, na Praça do Çairé. Às 18h, acontecerá o Rito da Folia/Despedida do Dia. O Cortejo do Mastro, o Beija-Fita e Jantar Rito Tradicional e ladainhas acontecerão a partir das 19h, na Praça do Çairé. Toda uma programação cultural será realizada à noite.

Na sexta-feira (20), haverá shows (incluindo Júnior Viana, Manu Batidão e Kim Marques, entre outras atrações), Rito Tradicional e Cortejo do Mastro, entre outras atrações. No sábado (21), acontecerá a grande atração da Festa: a disputa entre os botos Tucuxi e Cor-de-Rosa, a partir das 21h. E não para por aí. Por volta das 22h, o público vai conferir um show com a cantora Joelma, no Palco Marambiré / Lago dos Botos. Às 19h de domingo (22), será a vez do Cortejo ao Redor do Mastro, na mesma praça. A partir das 20h, shows de artistas regionais e nacionais.

Já na segunda-feira (23), último dia da Festa, a partir das 8h acontecerá a Derrubada dos Mastros, o Cortejo para Guardar Mastros e mais danças: Macucauá, Desfeiteira Quebra-Macaxeira e, ainda, distribuição de tarubá. Às 17h, será feita a apuração dos votos, no Lago dos Botos. A Festa da Varrição: Pegada do Forró, Fruto Sensual e Amazon Beach acontecerá às 21h, no Palco Marambiré / Lago dos Botos.

Cerca de 200 mil pessoas, entre turistas e visitantes em geral, deverão estar em Alter do Chão nos cinco dias da Festa. "O Cairé de 2024 será o mais completo de toda a história de Santarém, pois estamos potencializando o rito religioso, a apresentação dos botos e aproveitando melhor a nossa praia”, destaca o prefeito Nélio Aguiar.

O Çairé 2024 é apresentado por: Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo e a Prefeitura de Santarem. Tem patrocínio da Equatorial Energia e Governo do Estado do Pará; incentivo cultural: Lei Federal de Incentivo a Cultura- Lei Rouanet e Programa Estadual de Incentivo à Cultura- Semear. Ingressos foram vendidos por meio de plataforma on line e também haverá vendas no bilheteria do Lago dos Botos durante o evento.