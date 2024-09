Em Alter do Chão, Festa do Çairé 2024 começa com tradicional Ritual da 'Busca dos Mastros'

A Festa do Çairé 2024 teve início na manhã deste sábado (14), com o tradicional ritual da Busca dos Mastros, em Alter do Chão, vila localizada no município de Santarém, no Pará. No Barracão do Çairé, foi oferecido um café da manhã às autoridades, com a presença do estandarte da Santíssima Trindade, símbolo maior da festa. Estiveram presentes ainda procuradores, procuradeira, juízes, saraipora, capitão, sargento, rezadeiras, mordomos e alferes.

Após o café, comunitários e personalidades seguiram em procissão liderada pela Saraipora até a Praia da Gurita, em frente à Vila. A Santíssima Trindade seguiu em quatro embarcações, e homens e mulheres se dividiram seguidos por catraias e bajaras em direção à Praia da Enseada das Mangueiras, próximo à Ponta do Cururu. Lá, os grupos adentraram na mata para buscar os caules das árvores que serão os Mastros da Festa deste ano. Voltaram primeiro as mulheres com o Mastro, e depois os homens.

A procissão fluvial à Praia da Gurita, em frente à Ilha do Amor, marcou o retorno das embarcações; lá, os dois Mastros foram deixados e de onde serão levados, na quinta-feira (19), em procissão até a Praça do Çairé, para serem erguidos e permanecer de pé até o final da Festa. Toda a programação conta com muita ladainha, folia, danças tradicionais e apresentações de grupos de carimbó, além de muito tarubá, uma bebida fermentada derivada da mandioca.

Autoridades

Entre as figuras públicas presentes estava o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, que participou do Ritual da Busca de Mastros acompanhado da primeira-dama, Celsa Brito, e dos secretários municipais Elisangela Pinto (Cultura), Eliziário Bastos (Turismo) e Emir Aguiar (Governo).

“Participar do Ritual da Busca dos Mastros é uma experiência incrível e emocionante. É um privilégio ver de perto a devoção e o esforço da nossa comunidade para preservar e celebrar as nossas tradições. O Çairé é uma festa que une todos nós e atrai visitantes de todas as partes, mostrando a riqueza cultural de Alter do Chão”, destacou o prefeito.

Juiz do Çairé e coordenador geral da festa, Osmar Vieira comentou: “A Busca dos Mastros é um momento essencial para a celebração do Çairé, pois conecta todos nós com as nossas tradições e com a nossa cultura. É uma honra ver a comunidade unida e participativa nesse ritual”, disse.

Turistas de todo o Brasil prestigiaram o Ritual. De Minas Gerais, Jânio Castro afirmou que “a festa é realmente impressionante. A maneira como as tradições são mantidas e a energia dos locais é contagiante. Estou ansioso para viver mais momentos dessa celebração única”.