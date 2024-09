Festa do Çairé é reconhecida como manifestação cultural nacional

Foi aprovado nesta terça-feira, 3, na Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, o projeto que reconhece a Festa do Çairé como manifestação da cultura nacional. A proposta, que recebeu relatório favorável do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), segue agora para sanção presidencial.

Em seu relatório, o senador Zequinha pontua que o Sairé é “um exemplo notável de riqueza cultural” e destaca o aspecto econômico e social da festividade. “Ao preservar tradições e estimular o turismo, a Festa do Sairé contribui significativamente para o desenvolvimento econômico, gerando empregos diretos e indiretos em Alter do Chão e em Santarém, com reflexos positivos em todo o Oeste do Pará. Este impacto econômico ressalta a importância de reconhecer e apoiar eventos que preservam a identidade cultural brasileira e promovem o desenvolvimento regional”, ressaltou.

O Çairé é realizado anualmente em setembro e combina aspectos religiosos e culturais. O lado religioso é marcado por procissões, missas e atividades católicas que atraem centenas de fiéis, enquanto o lado cultural é representado pelo Festival dos Botos. Este festival folclórico envolve uma disputa entre os grupos Boto Tucuxi e Boto Cor de Rosa, que encenam a lenda amazônica do boto, um golfinho de água doce que se transforma em um jovem sedutor. As apresentações são acompanhadas por torcidas organizadas, e um grupo de jurados decide o vencedor.

Para o autor do projeto, deputado José Priante (MDB-PA), “as peculiaridades, a diversidade, as características religiosas e profanas, as influências da natureza amazônica contidas no Sairé são riquezas únicas cultivadas há décadas pelos paraenses” e, por isso, é importante que o Sairé seja reconhecido como manifestação cultural.

