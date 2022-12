Spoiler! Boninho atiça público e fala sobre primeira espiadinha do BBB 23

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, deu uma atiçada no público que está na expectativa para assistir BBB 23. Ele resolveu fazer um vídeo para mostrar alguns detalhes da nova casa.

“Bateu vontade de dar uma espiadinha? Então vamos começar os spoilers? Só ficar de olho, Tadeu Schmidt, tá ficando pronto!!”, escreveu o diretor na postagem em que mostrou alguns lugares da casa, que ainda está em construção. Confira:

O BBB 23 vai começar em janeiro, mas enquanto ainda não começa alguns nomes já foram citados para compor o time camarote. Lucas Guimarães, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo foram alguns deles.

Na última semana, Wanessa Camargo chegou a se pronunciar nas redes sociais negando a participação no reality. Ela disse que não teve contato com niguém da produção do programa e que está com shows marcados e ainda vai fazer uma viagem de férias com os filhos.