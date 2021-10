Bon Jovi é diagnosticado com covid minutos antes de show em Miami

O cantor Jon Bon Jovi, 59 anos, testou positivo para a covid-19 minutos antes de subir ao palco em show que seria realizado na noite do último sábado (30), em Miami Beach, nos Estados Unidos. O evento foi cancelado. As informações são da equipe do artista enviadas ao site Variety.

“Jon está totalmente vacinado e se sentindo bem”, informou a equipe da banda Bon Jovi. O diagnóstico do artista foi confirmado por meio de testes rápidos feitos antes do show. Os exames dos outros integrantes da banda deram negativo.

Não é a primeira vez que o Bon Jovi enfrenta esse problema: Dave Bryan, tecladista da banda, testou positivo para o covid-19 no ano passado.

Uma multidão já estava no local da apresentação quando a organização anunciou que a apresentação estava cancelada.