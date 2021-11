Bombeiro que atuou no resgate de Marília Mendonça desabafa: 'Não vai sair da cabeça'

Um dos integrantes da equipe do Corpo de Bombeiros acionada para fazer o resgate das vítimas do acidente com o bimotor PT-ONJ, que levava a cantora Marília Mendonça para um show em Caratinga (MG), na última sexta-feira (5), relatou os momentos de surpresa e consternação vividos durante a operação de retirada dos corpos dos destroços da aeronave. Em entrevista ao portal G1, John Leno, declarou que era um grande fã da artista e que, naquele mesmo dia havia se programado para assistir à apresentação que ela faria na cidade.

militar relatou que só soube que se tratava da aeronave que trazia a cantora já no meio do caminho para o local do acidente, e, mesmo assim, não quis acreditar no pior. No momento em que a equipe confirmou que realmente Marília Mendonça estava entre as vítimas, "a ficha ainda demorou a cair", contou. “Eu queria acreditar que não era ela, que podia ser alguém parecido. Eu estava no meio da cachoeira para poder receber os corpos e levar para a parte mais seca. Quando olhei e vi que era o rosto dela, pensei: ‘agora não tem como falar que não é ela’”.

John Leno e a esposa haviam se programado para ir ao show que aconteceria na noite da fatídica sexta-feira, 5 de novembro. “Quando a gente ficou sabendo que viria outro [show] aqui [em Caratinga], minha esposa ficou louca. Eu até chamei um militar, que inclusive foi o primeiro a entrar na aeronave, para ele e a esposa dele irem com a gente”, contou.

Fã das músicas de Marília Mendonça, que costumava ouvir todos os dias, ele confessou que a cena que mais o marcou foi quando pegou o corpo da cantora em seus braços e sentiu o seu perfume. “Eu até comentei com minha esposa que na hora que eu a peguei eu senti um perfume bom que não vai sair da minha cabeça. Eu poderia ir ao show, tirar uma foto com ela e sentir o mesmo perfume, mas sentir ali, daquela forma, é uma situação que provavelmente não vai sair da cabeça”, lamentou.