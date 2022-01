Bolsonaro alfineta Ivete Sangalo, em coletiva, após deixar hospital

O presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista coletiva, nesta quarta-feira (5) após deixar o hospital e aproveitou para atacar a cantora Ivete Sangalo que, recentemente, se manifestou contra o governo federal em um show em Natal (RN) puxando o coro "Ei Bolsonaro, vai tomar no c*". As imagens viralizaram na internet.

O presidente justificou a atitude da cantora dizendo que ela foi afetada financeiramente depois que as verbas destinadas a artistas por meio da lei Rouanet foram reduzidas.

“Estamos mexendo na Lei Rouanet. Quando entrei no governo, o limite para artistas era de R$ 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para R$ 1 milhão. Conversei com o Mario Frias agora e vamos passar, nos próximos dias, para R$ 500 mil. Queremos atender aquele artista que está começando a carreira, e não figurões ou figuronas como a querida Ivete Sangalo”, disse Jair Bolsonaro.

“Ela [Ivete Sangalo] está chateada, o Zé de Abreu está chateado porque acabou aquela 'teta gorda' deles de pegar até R$ 10 milhões da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão. Não quero que me defendam, quero que falem a verdade ao meu respeito. Fizemos muita coisa”, disparou o presidente.