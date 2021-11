Ivete Sangalo vira polêmica após planejar carnaval particular

O carnaval 2022 ainda não foi confirmado na Bahia por causa da pandemia da Covid-19. Enquanto isso, um dos principais nomes da festa tenta garantir que a folia volte ao calendário baiano. De acordo com o colunista Leo Dias, Ivete Sangalo alugou o Centro de Convenções da Boca do Rio para um Carnaval particular em fevereiro.

O evento é uma parceria entre a empresa da cantora, e o grupo San Sebastian. Nos bastidores, comenta-se que a festa carnavalesca terá seis dias de duração. Ivete é o nome mais do que confirmado no evento, mas há a expectativa de que outros nomes sejam anunciados para o line up da folia. Procurada, a assessoria da artista disse à coluna Leo Dias que ainda não tem informações oficiais sobre o projeto.

O Carnaval particular de Ivete tem dividido opiniões. O cantor e deputado federal Igor Kannário é um dos críticos. “Quer dizer que vai ter Carnaval para os ricos e não vai ter Carnaval para os pobres, que pagam impostos e sustentam essa porra toda?”, questiona o músico, também muito popular na capital da axé music.

“Ivete, máximo respeito, nada contra você, tá, rainha? Nada contra você, se eu tivesse alguma coisa contra você, eu já tinha falado. Tá bom? Mas, peraí! Como que Ivete tem o poder de alugar o Centro de Convenções, fazer seis dias de Carnaval, e a prefeitura e o governador não pode pegar a Fonte Nova ou o Parque de Exposições, alugar também, e fazer seis dias de Carnaval pro povo da maloca?”, questiona Kannário.

“Eu acho que os blocos afro, de samba, os blocos de axé, a galera da pipoca não podem aceitar isso. Não pode engolir isso seco, não! Beleza, o dinheiro é de Ivete, beleza! Se eu tivesse o dinheiro que Ivete tem, eu ia fazer o Carnaval pra maloca!”, afirma Kannário, que segue a linha de raciocínio: “Falta de respeito com o povo, viu?”.