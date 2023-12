Bolhas de sabão gigantes serão atração na Praça da República neste domingo (10)

O mundo colorido e assimétrico das bolhas de sabão gigantes ganha novas formas pelas mãos de Pedro Bolha. Neste domingo (10), o artista leva o projeto “Descobrindo o Fantástico Mundo das Bolhas de Sabão”, aprovado pelo Edital FCP de Pesquisa e Experimentação Artística 2023, para a Praça da República, em Belém.

“Esse evento é mais um desses projetos que eu acredito muito. A gente já fez várias ações na praça e dessa vez com o apoio desse projeto de pesquisa que foi aprovado pela Fundação Cultural do Pará. Conseguimos melhorar esse evento e ampliar isso. Vamos entregar essas bolhas de sabão para um maior número de pessoas e construir dois novos brinquedos de bolhas. Então essa vai ser a grande diferença desse dia, que é o lançamento de dois novos brinquedos de bolhas em uma escala grande, bem maior do que a gente já faz”, conta Pedro Bolha.

“Além disso, terá uma oficina onde a gente vai falar um pouco sobre esses líquidos, com a intenção de trazer um pouco da ciência das bolhas para as famílias. A gente vai fazer essa oficina ensinando a galera a também produzir alguns líquidos de bolha que seja fácil de fazer em casa. Vamos também compartilhar essa pesquisa com a galera. Esse vai ser um evento para receber todas as famílias, todas as crianças e todo mundo que esteja disposto a brincar e a ter uma manhã agradável e divertida”, acrescenta o artista.

Pedro Bolha iniciou há dois meses uma pesquisa profunda com a química dos líquidos de bolhas de sabão e a criação de novos brinquedos de bolhas. O evento “Descobrindo o Fantástico Mundo das Bolhas de Sabão” é o resultado desse processo. Durante o domingo (10), Pedro irá proporcionar brincadeira com bolhas gigantes com diversas bacias, além disso, brinquedos disponíveis para todos brincarem. Terá ainda oficina de produção de líquidos para bolhas de sabão, exposição fotográfica e lançamento dos dois novos brinquedos gigantes de bolhas de sabão.

O jovem de 24 anos, nasceu em São José dos Campos, em São Paulo, mas foi criado em Viamão, no Rio Grande do Sul, seu reconhecimento como artista ocorreu no Pará, onde ele mora há quase dois anos.

Desde os 17 anos ele viaja pelo Brasil, quando descobriu uma plataforma em que ele troca horas de trabalho por hospedagem. As suas andanças proporcionaram conhecer pessoas e uma imersão em um mundo de descobertas.

“Cheguei em Belém por acaso da vida, não conhecia ninguém, vim me voluntariando e fui muito bem acolhido e reconhecido como artista, e até então eu não tinha muita confiança e consciência sobre isso. Me identificava muito mais como empreendedor e autônomo, mas não como artista. Aqui isso aconteceu e fui desenvolvendo meus projetos”, relembra.

A trajetória do artista com bolhas de sabão começou em 2019, um ano depois que ele conheceu as bolhas gigantes, através do projeto Tô de Bolhas.

“A minha paixão por bolhas deve ter começado desde a minha infância, como a maioria das crianças, mas a minha paixão pelas bolhas gigantes começou na primeira vez que eu vi isso com a Juliana do projeto ‘Tô de Bolhas’, que nos apadrinhou e me ensinou essas bolhas, fazer esses brinquedos artesanais e começar nesse processo de fazer bolhas por vários cantos”, disse.

Mas seu processo profissional veio quando ele começou a fazer os brinquedos artesanais para vender. Pedro Bolhas então ia para os parques e praças para empreender, mas também aproveitava para brincar com as crianças.

O seu nome artístico foi dado pelo artista David Alt.

“As possibilidades de fazer bolhas de sabão de maneira artística foram se amplificando. Já mostrei meu trabalho em diversos tipos de evento institucionais e particulares, para marcas, aniversários e tudo mais isso foi se ampliando, essa possibilidade de usar as bolhas também como um elemento visual para dentro do teatro, para dentro da palhaçaria, como uma intervenção nas ruas, como a gente já fazia desde o princípio, mas isso foi se aprimorando e as possibilidades foram aumentando. Até hoje isso está aumentando, por exemplo dentro das artes visuais, agora a gente está começando a se aventurar nisso. Enfim, ainda vejo muitas possibilidades dentro desse universo das bolhas”, conta Pedro Bolhas.

Entre tantas andanças, o artista tem compartilhado esse mundo lúdico agora em Belém, e estar na presença das pessoas e partilhar com elas esse momento, tem feito diferença na sua caminhada.

“O Pedro Bolha, na verdade o Pedro, é um grande viajante. As bolhas surgem como uma forma de eu viajar, de estar em movimento, de poder ter algo pra entregar para as pessoas. Então as bolhas sempre foram uma forma de me conectar com as pessoas, lugares diferentes. Eu chegava em um lugar e começava a fazer as bolhas nas praças, nos parques, e as pessoas chegavam até mim. A partir dali eu conseguia encontrar novas pessoas, vender os meus brinquedos, continuar com a minha viagem e assim passei por mais de 15 cidades, oito Estados e dois países, fazendo bolhas”, finaliza.

Agende-se

Descobrindo o Fantástico Mundo das Bolhas de Sabão

Data: domingo, 10 de dezembro

Horário: 9h

Local: Praça da República, gramado em frente ao Theatro da Paz

Informações: @fazmerirarte