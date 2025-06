Boi Vagalume da Marambaia realiza cortejo neste sábado (21), em Belém

A força cultural e popular paraense toma conta das ruas da periferia de Belém neste sábado (21), com o Cortejo Cultural Junino 2025. A manifestação, promovida pelo Ponto de Cultura Boi Vagalume da Marambaia, começa às 17h, com concentração no Mercado Municipal da Marambaia, na Avenida Dalva, e encerramento na Praça Tancredo Neves, com a apresentação de diversos artistas e grupos culturais. A programação é aberta ao público.

O cortejo irá reunir brincantes, músicos, grupos de boi-bumbá, pernaltas, artistas de teatro popular, visitantes e moradores em um desfile artístico que promete animar as ruas do bairro. Além do desfile, a programação celebra a coletividade e valoriza o resgate das tradições juninas em diálogo com o folclore amazônico.

VEJA MAIS

Para a festa do 16º Arrastão do Boi Vagalume da Marambaia, os artistas confirmados são: a cantora marambaiense Laís Tavares e o músico Eliezer Aviz, da Terra Firme; Larissa Mê; Carimbó do Uirandê e seu grupo; Mateus Moura; o saxofonista Luan Monteiro; o grupo de carimbó Os Tamuatás do Tucunduba; o coletivo Sarau do Recomeço; a Biblioteca Bombomler; Cordel do Urubu; Os Pernaltas, Nós os Pernaltas; o Movimento Marambuzar, com Mauro Vaz e banda; e o professor Beto Siqueira. Outras atrações confirmadas incluem o Boi Misterioso de Caratateua, Boi da Terra e Boi Marronzinho, além de uma roda livre de carimbó, aberta a todos que quiserem participar.

Integrando o calendário cultural da comunidade, o objetivo da ação é fortalecer a identidade da cultura regional e promover o acesso à arte para toda a população de Belém, principalmente nas regiões onde a criatividade e a resistência popular se manifestam com mais força. O cortejo se encerra na Praça Tancredo Neves, com apresentações culturais em uma roda aberta. O palco receberá artistas locais e diversos convidados, que poderão se expressar livremente por meio da dança, da poesia, da música e de performances.

“A importância do Boi Vagalume para a comunidade é imensa, porque preserva a tradição das brincadeiras no bairro; leva animação e alegria a crianças, jovens e adultos; e proporciona momentos de reunião e confraternização nos festejos de uma cultura que é nossa, amazônida, reafirmando e fortalecendo as nossas raízes”, explica Maria Claudia da Silva, coordenadora do Ponto de Cultura Boi Vagalume.

Idealizado pelo artista plástico Cuité Marambaia em 2010, o Boi Vagalume da Marambaia contou com a união de diversos artistas para sua concretização. Com o intuito de oferecer oficinas gratuitas a moradores da Marambaia e de outros bairros de Belém, o ponto de cultura recebeu recursos federais e estaduais para desenvolver atividades voltadas a todas as idades.

Sobre o cortejo deste sábado (21), a coordenadora reforça a importância de manter as tradições culturais vivas:

“Esperamos o sucesso do evento e a participação de todos, além do reconhecimento, por parte do Poder Público, da necessidade de manter os incentivos à cultura de bairro — que leva a tradição à comunidade local, muitas vezes sem condições de ir ao centro da cidade assistir aos eventos promovidos pela Prefeitura e pelo Estado. Somos da Marambaia e buscamos levar alegria primeiramente à nossa comunidade”, conclui Maria Claudia.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)