Boi Vagalume da Marambaia: aniversário de 14 anos do cortejo cultural tem programação especial; veja

No próximo sábado (20/04), o Boi Vagalume, do bairro da Marambaia, em Belém, celebrará mais um ano de atividades com uma programação cultural que promete envolver toda a comunidade. A celebração aberta ao público terá início às 17h, com a concentração no Mercado Municipal da Marambaia; o cortejo sairá às 18h, de frente da Paróquia São Jorge, com destino ao Kurimbar, com participação especial do “Coletivo Revoada Pernaltas”. Para o evento, estão sendo preparadas apresentações com artistas regionais e grupos de carimbó do bairro.

Idealizado por Rodmilson Cuité Lopes, conhecido como mestre Cuité Marambaia, o Boi Vagalume é um projeto cultural que visa promover e preservar as tradições populares paraenses. E é claro que o aniversário 14 anos não poderia deixar de ser comemorado. Uma vasta programação está sendo pensada para agradar os brincantes no grande dia.

Maria Cláudia Santos, diretora administrativa do projeto, revelou que qualquer pessoa poderá participar do cortejo, e aqueles que possuem instrumentos, poderão também tocar no batalhão tranquilamente “Estamos muito felizes de poder vencer mais esse desafio, mais um ano de resistência cultural do bairro e estamos contando com a presença de várias pessoas, amigos e músicos”, afirmou.

Ela afirmou que a expectativa é positiva para o evento. Para deixar o público animado, vários artistas, como, por exemplo, Larissa Lê, Mateus Moura, e grupos, como, Carimbó Selvagem, Pisada Caboca e Slam Resistência Em Movimento irão se apresentar. “Queremos fazer uma noite cheia de cultura popular nas ruas e praça do nosso bairro”, declarou Maria Cláudia.

Para ela, esses 14 anos que estão sendo comemorados são motivo de alegria e emoção, representando não apenas uma trajetória de sucesso, mas também um compromisso renovado com a transformação positiva da comunidade.

Cortejo noturno do Boi Vagalume (Ana Ribeiro)

"Nós estamos muito felizes por conta disso, isso nos dá força de correr atrás, de ir atrás de projetos, de ir atrás de incentivos financeiros, para que esse movimento não morra", acrescentou Maria Cláudia, destacando a determinação do projeto em continuar sua missão de inspirar e capacitar por meio da cultura.

Maria Cláudia destacou que as oficinas culturais terão início a partir do dia 18 de maio, abrangendo uma variedade de áreas, desde dança e percussão até a Língua Brasileira de Sinais (Libras), visando não só preparar para o próximo evento do Boi Vagalume, mas também promover a inclusão de pessoas com deficiência auditiva.

“E é baseado nisso que firmamos parcerias com algumas pessoas que trabalham a inclusão social e nós ainda caminhando, ainda nessa caminhada de conhecimento, nós estamos trabalhando a questão”, reiterou.

Resgate cultural

Segundo a diretora administrativa, o projeto foi concebido como forma de resgatar e revitalizar uma tradição cultural que estava se perdendo no bairro ao longo dos anos. “A importância desse boi para o nosso bairro é muito grande, porque era um bairro tradicional de bois bumbás”, enfatizou Maria Cláudio, destacando o papel do Boi Vagalume na preservação da identidade cultural local.

O Instituto Boi Vagalume da Marambaia, em breve, assumirá formalmente sua condição institucional, destacando ainda mais o compromisso contínuo com a preservação das tradições populares paraenses e a promoção da inclusão social. "Estamos tentando cada vez mais nos empenhar no sentido de cultivar a arte e a inclusão social dentro do bairro", afirmou Maria Cláudia.

Desde sua criação, em 2010, o Boi Vagalume tem sido um importante agente na revitalização da cultura popular local. Inicialmente focado em oficinas de ritmos e adereços voltadas para o público infanto-juvenil, o projeto cresceu e passou a abordar questões sociais.

Ao longo dos anos, o Grupo Boi Vagalume expandiu suas atividades, lançando a programação junina de 2011 e contando com o apoio ativo da comunidade para realizar arrastões e apresentações tanto durante o período junino quanto em outras épocas do ano. Todas as oficinas e eventos promovidos pelo grupo são gratuitos e abertos a toda a comunidade, sem restrição de idade ou classe social.

Além do tradicional arrastão junino, o Boi Vagalume realiza ao longo do ano diversos eventos como shows, oficinas, intercâmbios e vivências culturais, reafirmando seu compromisso não apenas com as tradições populares, mas também com a formação contínua de brincantes, artistas, educadores e a comunidade em geral.

SERVIÇO

Aniversário do Boi Vagalume

Data: sábado, 20 de abril;

Horário: a partir das 17h, concentração no Mercado Municipal da Marambaia; saída do cortejo às 18h; e 19h roda de tambores no Kurimbar, na Praça Tancredo Neves;

Evento aberto ao público.